Neue Corona-Regeln am Arbeitsplatz: Diese Lockerungen gelten ab 1. Juli

Aufgrund anhaltend niedriger Inzidenzwerte hat das Bundeskabinett Lockerungen bei den Corona-Regeln am Arbeitsplatz beschlossen. Auch die Homeoffice-Pflicht fällt.

Die Corona-Regeln am Arbeitsplatz werden ab dem 1. Juli gelockert. Das hat das Bundeskabinett am Mittwoch, den 23. Juni, beschlossen. Damit reagiert die Politik auf die anhaltend niedrigen Inzidenzwerte in ganz Deutschland*.

Bei vollständig geimpften Mitarbeitern entfällt Testpflicht für Arbeitgeber

Laut neuer Arbeitsschutzverordnung gelten folgende Lockerungen:

Für Unternehmen entfällt die Pflicht, den Mitarbeitern Corona-Tests anzubieten, wenn Arbeitgeber „durch andere geeignete Schutzmaßnahmen einen gleichwertigen Schutz der Beschäftigten“ sicherstellen oder nachweisen können. Dies ist etwa dann der Fall, wenn Mitarbeiter vollständig geimpft sind , also in der Regel 14 Tage nach der 2. Impfung. Andernfalls müssen Firmen weiterhin allen Beschäftigten, die nicht im Homeoffice arbeiten können, zwei Corona-Tests pro Woche anbieten. Das teilt die Deutsche Presse-Agentur in einem Bericht mit.

, also in der Regel 14 Tage nach der 2. Impfung. Andernfalls müssen Firmen weiterhin allen Beschäftigten, die nicht im Homeoffice arbeiten können, zwei Corona-Tests pro Woche anbieten. Das teilt die Deutsche Presse-Agentur in einem Bericht mit. Außerdem entfällt die Vorgabe, dass Mitarbeitern in Räumen eine Mindestfläche von zehn Quadratmetern zur Verfügung stehen muss.

Die neue Arbeitsschutzverordnung soll bis 10. September gelten.

Bundesnotbremse und Homeoffice-Pflicht enden zum 30. Juni

Ebenso endet die Pflicht für Unternehmen, Homeoffice anzubieten, wo immer es möglich ist. Diese Regelung ist Teil der sogenannten Bundesnotbremse und läuft gemeinsam mit ihr am 30. Juni aus. Zu einer möglichen Neuauflage der Bundesnotbremse, etwa im Herbst, äußerte sich erst kürzlich Kanzleramtschef Helge Braun (CDU).

Weiterhin strenge Hygiene-Regeln

Ansonsten gelten weiterhin strenge Hygiene-Regeln am Arbeitsplatz. So müssen immer noch betriebliche Hygienepläne erstellt und Infektionsschutzmaßnahmen ergriffen werden, wie etwa Trennwände aufstellen und Abstandsregeln einhalten. Wo das nicht möglich ist, müssen medizinische Masken zur Verfügung gestellt werden, heißt es in dem dpa-Bericht weiter. Außerdem sollen Arbeitgeber weiterhin dafür sorgen, dass „die gleichzeitige Nutzung von Räumen durch mehrere Personen (...) auf das betriebsnotwendige Minimum“ reduziert ist.

„Wir brauchen auch weiterhin Kontaktbeschränkungen und regelmäßige Testangebote in den Unternehmen und Verwaltungen. Eine vierte Welle muss unbedingt vermieden werden“, kommentierte Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) die Beschlüsse. (as)*Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

