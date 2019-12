"Smoke Weed Every Day": Firma sucht Angestellten, der Gras raucht - für stolzes Gehalt

Eine Firma will Snoop Doggs "Smoke Weed Every Day" wohl alle Ehre machen und sucht nun einen Angestellten, der für sie Gras raucht. Das steckt hinter dem Stellenangebot.

Auf der Suche nach mehr Abwechslung oder einem ungewöhnlichen Beruf bekommen Bewerber viel geboten. Immer wieder tauchen kuriose Stellenanzeigen auf, die Lust darauf machen, einfach mal etwas anderes zu probieren oder die manchmal auch einfach nur verrückt klingen. In welche Kategorie letztere Jobanzeige passt, müssen Sie für sich selbst entscheiden.

Jeden Tag Gras rauchen? Dieser Arbeitgeber ermöglicht es

Eine Firma ist nämlich auf der Suche nach jemanden, der den lieben langen Tag Gras raucht - und zwar für 3.000 Dollar monatlich. Kein schlechter Verdienst, wenn man bedenkt, dass es sich quasi um einen Home-Office-Job handelt, der maximale Entspannung verspricht. Ganz allein ums Rauchen geht es aber nicht: Der professionelle Cannabis-Konsument soll als Rezensent arbeiten und zu verschiedenen Cannabis-Produkten Erfahrungsberichte schreiben. Bei dem Arbeitgeber handelt es sich nämlich um eine Website, die sich voll und ganz dem Thema Hanf gewidmet hat und seinen Nutzern die besten und qualitativ hochwertigsten Inhalte rund um die Pflanze bieten möchte.

Mehr als nur Gras rauchen: Das ist das Ziel der Firma

In der Stellenanzeige von Americanmarijuana.org heißt es: "Dieses Jobangebot ist zu 100 Prozent echt und es ist ein wichtiger Job, bei dem es sich um mehr dreht, als nur Gras zu rauchen. […] Der Bewerber muss in Form eines Blogs ehrliche Rezensionen und Meinungen zu einem Produkt schreiben." Deshalb sei es auch wichtig, dass man nicht nur gut und gerne rauchen könne, sondern auch detailliertes Wissen zu Cannabis vorweisen kann, um die Leser zu informieren. Ihre Erfahrungen müssen die Bewerber zudem auf Video aufzeichnen.

Um für den Job infrage zu kommen, müssen Bewerber aus einem Staat in den USA oder Kanada kommen, in dem Cannabis erlaubt ist - weshalb deutsche Interessenten schon mal doppelt disqualifiziert sind. Zudem sollten Bewerber körperlich fit und generell gesund sein, um sich regelmäßig - wenn nicht täglich - dem Cannabis-Rausch hingeben zu können.

Auf das Stellenangebot reagierten laut der Website stolze 16.800 Bewerber. Eigentlich wollte das Team schon am 4. Dezember den Job vergeben, doch womöglich ist der Stapel an Bewerbungen zu groß, zum so schnell eine Entscheidung zu treffen, wie es in einem Update heißt.

