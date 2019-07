Student bewirbt sich als Rektor - die  Antwort seiner Uni überrascht

Eine Universität in Aachen sucht einen neuen Rektor. Das bringt einen Studenten auf eine kuriose Idee: Er bewirbt sich kurzerhand selbst auf die freie Stelle.

Damit hat wohl niemand gerechnet: Die Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule (RWTH) in Aachen sucht ab 2018 einen neuen Rektor. Das wäre an sich nicht kurios. Allerdings erhielt die Uni eine eher ungewöhnliche Bewerbung - von einem ihrer Studenten.

Student bewirbt sich als Rektor mit zweifelhaftem Witz

In der Bewerbung, die er selbst ins Internet stellte und nun in den sozialen Medien zum Clickhit avanciert, versucht der Student sein Glück mit halbstarken Witzen, dürftigem Charme und gnadenloser Ehrlichkeit. Er s tudiere seit 2013 Maschinenbau und sei mittlerweile im 8. Semester, wie er schreibt. Zwar habe er noch keinen Bachelor in der Tasche, "aber hey, den hatte Steve Jobs auch nicht, right?"

"Mein Auftreten kommt dem von Arnold Schwarzenegger gleich, in öffentlichen Ämtern fühle ich mich wohl und meine Verhandlungspartner bekommen schwitzige Hände, wenn sie mich sehen", versucht er das Personalbüro zu überzeugen.

Seine Qualifikation? "Ich werde diesen Herbst schon zum dritten mal Ersti-Tutor sein". Allerdings erinnere er sich daran nur bruchstückhaft, "was wohl am Konsum von zu viel vergorenem Apfelsaft liegen muss".

Beim Thema Geld versteht er allerdings keinen Spaß: "Gehaltsmäßig sind wir la leider an dem vom Land NRW festgelegten Tarif gebunden, allerdings steht nirgends ein festes Arbeitspensum." Und genau hier wittert er seine Chance auf einen lockeren Job: Er schlage deshalb "großzügig" eine 30-Stunden-Woche vor - natürlich nach unten offen, "denn der Boss braucht ja auch mal ne Pause, ne?"

Uni reagiert auf freche Bewerbung mit überraschender Antwort

Diese Bewerbung schickte er ganz dreist (samt Lebenslauf und Zeugnis versteht sich) an das Sekretariat des Rektors. Womit der einfallsreiche Maschinenbaustudent wohl nicht gerechnet hat: Die Uni nahm es mit Humor und ließ ihm prompt eine Antwort zukommen. Natürlich eine Absage - aber doch umfassend begründet:

Die Uni bedankte sich zunächst höflich für seine Bewerbung, "Wir haben uns köstlich amüsiert." Leider müsse man ihm aber trotzdem absagen, schließlich mangele es ihm an Erfahrung in leitender Position und an Expertise in sozialen Belangen - zumal er sich ja nur noch "bruchstückhaft" an diese erinnere.

Außerdem habe er mit den vorgeschlagenen 30 Stunden eine "vollkommen utopische Vorstellung davon, was dieser Posten an Arbeitsaufwand erfordert." Schade für den Student - aber mit Sicherheit eine gute Entscheidung für die Uni.

