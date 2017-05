Wie Sie mit dem 15-Minuten-Trick bessere Noten schreiben

Bessere Noten ohne großen Aufwand? Das Zauberwort dafür heißt "Metacognition". Stanford-Professorin Patricia Chen rät allen Studenten diesen Trick anzuwenden.

Durchgearbeitete Nächte, kaum Freizeit: Studenten müssen in vielen Studiengängen Bestnoten erzielen, um nach dem Studium bei großen Unternehmen unterzukommen. Eine Professorin der Stanford University in Kalifornien hat jetzt eine Methode entwickelt, wie es Studenten mit nur wenig Aufwand schaffen, bessere Noten zu schreiben.

Mit Metacognitionzu besseren Noten

Wie das Karriereportal businessinsider berichtet, lautet der Trick der renommierten Psychologin: "Metacognition". Das bedeutet, dass Sie sich vor einer Prüfung hinsetzen und gezielt darüberGedanken machen, was Sie erreichen wollen, warum und wie Sie das schaffen können. Selbstreflektiertes Lernen als Notenbooster?

Test an Schülern beweist den Erfolg dieser Methode

Dass Metacognition wirklich etwas bringt, zeigt ihr Test an zwei Studentengruppen, zehn Tage vor einer Prüfung. Eine dieser Gruppen befragte die Professorin 15 Minuten lang über deren Ziele: Wie wichtig sind die Noten für Sie? Welche Note wollen Sie erreichen? Wie bereiten Sie sich auf die Prüfung vor?

Das erstaunliche Ergebnis: Die befragte Gruppe erzielte Noten, die um rund 30 Prozent besser waren als die der Vergleichsgruppe. Und das, obwohl die Studenten beider Gruppen zuvor immer vergleichbar abschnitten. Außerdem kam heraus, dass die befragten Schüler vor der Prüfung weniger gestresst waren.

Metacognition: Lernstoff wird besser aufgenommen

Die Studie der Stanford-Psychologin zeigt: Wer sich bewusst mit seinen Zielen auseinandersetzt, nimmt den Lernstoff schneller auf und kann so seine Noten enorm verbessern. Die dafür nötigen 15 Minuten Zeit sind also gut investiert, wenn es darum geht, an der eigenen Zukunft zu arbeiten.

Von Andrea Stettner