Diese Firma sucht Hundesitter, die um die ganze Welt reisen

Gassi gehen auf der Golden Gate Bridge oder Katzen füttern auf den Malediven? Eine Online-Plattform verschafft ihnen diesen Traumjob - zu bestimmten Bedingungen.

Sie sind zeitlich flexibel, lieben Tiere und reisen gerne? Dann haben wir hier für Sie einen echten Traumjob: Statt einem schnöden "Nine to Five"-Job, der Sie auch bei schönstem Wetter an den Bürostuhl fesselt, können Sie bei diesem Unternehmen um die ganze Welt reisen und dabei ihrer größten Leidenschaft nachgehen - auf Haustiere aufpassen.

Was sind meine Aufgaben bei diesem Traumjob?

Das Konzept der Firma Trusted Housesitters ist im Grunde ganz einfach: Auf ihrer Online-Plattform melden sich Haustierbesitzer an, die für einige Zeit in den Urlaub fahren wollen oder sich - aus welchen Gründen auch immer - nicht um ihren Liebling kümmern können.

Tier-Fans passen dann für diese Zeit auf Hund, Katze und Co. auf. Das kann eine Woche oder auch ein ganzes Jahr sein. Währenddessen müssen die Tierliebhaber nichts für ihren Aufenthalt im Haus oder der Wohnung zahlen - schließlich passen sie auf das Tier auf.

Das müssen Sie als Tiersitter mitbringen

Die Tierbesitzer legen in ihrem Gesuch fest, welche Eigenschaften der Tiersitter mitbringen sollte und welche Pflege ihre haarigen Vierbeiner brauchen. Damit sich die Interessenten ihre zukünftige Bleibe besser vorstellen können, beschreiben die Bewohner außerdem ihr Haus oder die Wohnung. Wer will schon um die halbe Welt reisen und dann in einer Bruchbude hausen?

Bewerber, die sich auf dieses Gesuch melden, werden schließlich einem dreistufigen Check unterzogen - unter anderem, ob der neue Hausbewohner vorbestraft ist. So gibt es hoffentlich keine bösen Überraschungen, wenn der Tierbesitzer wieder nach Hause zurückkehrt.

Unternehmen vergeben immer wieder Traumjobs

Wer ein wachsames Auge auf den Stellenmarkt wirft, findet immer wieder Jobs zu sagenhaften Konditionen. Im letzten Jahr vergab zum Beispiel eine amerikanische Gastro-Kette einen Traumjob für Bier-Fans. Und auch hierzulande begeistert ein Safthersteller seine Fans mit dem vielleicht "faulsten Job der Welt".

