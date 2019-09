Urlaub 2020: Mit diesen Brückentagen können Sie bis zu 60 Urlaubstage rausholen

Es lohnt sich, jetzt schon für das nächste Jahr zu planen: Wenn Sie Brückentage geschickt nutzen, können Sie Ihre Urlaubstage 2020 fast verdoppeln.

Einfach mal wieder Zeit für die Familie oder ein gutes Buch - das wünscht sich doch jeder im Urlaub. Wenn Sie Ihre Urlaubstage jetzt schon für 2020 planen, können Sie das meiste aus Ihren Urlaubstagen herausholen. Denn manche Feiertage fallen auf einen Werktag. Dabei kommt es aber darauf an, in welchem Bundesland Sie leben.

Januar

Der 1. Januar ist als Neujahrstag traditionell ein Feiertag und fällt 2020 auf einen Mittwoch. Mit nur zwei Urlaubstagen an Montag und Dienstag oder Donnerstag und Freitag genießen Sie so also eine fünftägige Erholungspause. In Bayern, Baden-Württemberg und Sachsen-Anhalt ist auch der 6. Januar, der Dreikönigstag, ein Feiertag. Hier haben Sie also sogar sechs freie Tage am Stück.

April

Karfreitag und Ostermontag fallen nächstes Jahr auf den 10. und 13. April und sind bundesweite Feiertage. Wenn Sie sich vom 4. bis 19. April frei nehmen, machen Sie aus acht Urlaubstagen 16 freie Tage am Stück.

Mai

Der 1. Mai ist in ganz Deutschland der Tag der Arbeit und fällt 2020 auf einen Freitag. Mit vier Urlaubstagen, zwei Wochenenden und dem Feiertag werden es neun freie Tage. In Berlin jährt sich die Befreiung vom Nationalsozialismus zum 75. Mal, also ist der Freitag, 8. Mai, ebenfalls ein Feiertag, aus dem man neun Erholungstage machen kann.

Und mit dem freien Donnerstag Christi Himmelfahrt am 21. Mai haben Sie die Möglichkeit, mit einem Urlaubstag am Freitag ein viertägiges Wochenende genießen.

Juni

Im Juni können Sie mit dem Pfingstmontag am 1. Juni mit vier Urlaubstagen vom 2. bis 5. Juni neun Tage am Stück frei haben - oder Sie nehmen sich direkt acht Urlaubstage bis zum 12. Juni frei und spannen ganze 14 Tage aus. In Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und im Saarland brauchen Sie dafür sogar nur sieben Urlaubstage zu opfern, denn dort ist auch der 11. Juni mit Fronleichnam ein Feiertag. Den 12. Juni können Sie aber auch nur als Brückentag für ein verlängertes Wochenende frei nehmen.

August, Oktober und November

Am 15. August ist Mariä Himmelfahrt - leider aber an einem Samstag. Im Oktober gibt es den Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober und in Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und im Saarland ist am 1. November Allerheiligen. Ärgerlicherweise fallen diese beiden Tage jedoch ebenfalls aufs Wochenende.

Dezember

Wenn Sie ein gemütliches Weihnachten genießen möchten, nehmen Sie sich vom 19. Dezember bis zum 3. Januar frei. Mit dem ersten Weihnachtsfeiertag am Freitag, 25. Dezember, und Neujahr, ebenfalls an einem Freitag, werden so aus acht Urlaubstagen 16 freie Tage am Stück. Wenn Sie möchten, können Sie auch bis zum 5. oder sogar bis zum 9. Januar Urlaub nehmen und den freien 6. Januar, einen Mittwoch, ausnutzen. Aber da sind wir schon im Jahr 2021.

Alle Feier- und Brückentage 2020 im Überblick

Feiertage Datum Tag Urlaub nehmen Bundesländer Neujahr 1. Januar Mittwoch 2. und 3. Januar alle Ostern 10. und 13. April Freitag und Montag 4. bis 19. April alle Tag der Arbeit 1. Mai Freitag 27. bis 30. April alle Christi Himmelfahrt 21. Mai Donnerstag 22. Mai alle Pfingstmontag 1. Juni Montag 2. bis 5. Juni alle Fronleichnam 11. Juni Donnerstag 12. Juni Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland Mariä Himmelfahrt 15. August Samstag - Bayern, Saarland Tag der Deutschen Einheit 3. Oktober Samstag - alle Allerheiligen 1. November Sonntag - alle Weihnachtsfeiertage und Neujahr 25. und 26. Dezember / 1. Januar Freitag, Samstag und Freitag 19. Dezember bis 3. Januar alle

vro