Gehalt: Wieviel verdient eigentlich eine Kassiererin bei Aldi?

Kassierer und Kassiererinnen sorgen dafür, dass wir jeden Tag problemlos einkaufen können. Wie steht es mit ihrem Gehalt?

Was verdient man als Kassierer oder Kassiererin im Discounter? Ein Bericht geht den Verdienstmöglichkeiten bei Aldi nach.

nach. Das Gehalt von Einzelhandelskaufleuten in Supermärkten kann durchaus variieren.

Gehalts-Check: Was verdienen Mitarbeiter bei Aldi?

Ob an der Kasse, an der Backstation oder am Leergutautomaten: Was verdienem* eigentlich Angestellte beim Discounter Aldì? In einem Bericht bei Stern.de vom 20. April heißt es dazu: "Auszubildende bekommen bei Aldi Süd im ersten Jahr 950 Euro pro Monat, im zweiten dann 1.200 Euro. Im dualen Studium würden dort 1.400 Euro monatlich gezahlt.

Unter Berufung auf das Portal Gehaltsvergleich.com berichtet Stern zudem, dass Verkäufer einen Stundenlohn von rund 15 Euro bekämen - und der Karriereplattform Glassdoor zufolge liege der Betrag zwischen 11 und 15 Euro. Außerdem seien für Aldi-Mitarbeiter Zusatzleistungen vorgesehen - nämlich ein 13. Tarifgehalt sowie Weihnachts- und Urlaubsgeld.

Brutto-Monatsgehalt von Einzelhandelskaufleuten im Vergleich

Einzelhandelskaufleute* bekommen laut der Hans Böckler Stiftung durchschnittlich 2.329 Euro brutto pro Monat, berichtet Stern zudem. Aber, so heißt es in dem Bericht auch: "Allerdings verdienen die meisten Verkäufer nicht mal die Hälfte dieses Gehaltes – auch nicht bei Aldi. Denn viele Kassierer sind nur in Teilzeit angestellt." Verschiedenen Gehaltsportalen zufolge liege das Bruttomonatsgehalt von Aldi-Verkäuferinnen bei rund 1.300 Euro bei einer 24-Stunden-Woche.

ahu

