Xing-Profil: Danach suchen Recruiter wirklich

Recruiter machen sich den riesigen Talent-Pool von Karrierenetzwerken zu nutze und suchen aktiv nach Personal. Hier erfahren Sie, worauf Personalmanager achten.

Sie öffnen Ihr Postfach und staunen nicht schlecht: Ein Recruiter bietet Ihnen einen vielversprechenden Job in einem angesehenen Unternehmen an. Was zunächst wie ein frommer Wunschtraum klingt, ist inzwischen in vielen Branchen Realität.

Fachkräftemangel: Unternehmen suchen aktiv nach neuen Talenten

Gerade in Berufen mit Fachkräftemangel überlassen es Firmen nicht mehr dem Zufall, dass sich der perfekte Kandidat bei ihnen bewirbt. Personalvermittler oder HR-Profis suchen deshalb auf Karrierenetzwerken wie Xing aktiv nach neuen Talenten. Und das funktioniert so:

Damit Recruiter unter den rund 12 Millionen Profilen ihre Wunschkandidaten finden, stellt ihnen Xing den "Talent Manager" zur Verfügung. Nach eigenen Angaben nutzen den Manager rund 3.200 Unternehmen - 60 Prozent davon sollen DAX 30 Unternehmen sein.

Sie wittern jetzt Ihre Chance? Damit Sie von den Recruitern Ihres Traumunternehmens gefunden werden, müssen Sie ein paar Punkte beachten, wie Xing gegenüber Businessinsider verrät:

Das interessiert Recruiter wirklich

Wenn Personalmanager nach neuen Mitarbeitern suchen, gehen sie so vor: Zunächst erstellen sie eine klassische Stellenanzeige. Passt Ihr Profil auf diese Jobofferte, wird es dem Recruiter direkt angezeigt und er kann sie kontaktieren.

Darüber hinaus steht Personalmanagern auch eine Suchmaske zur Verfügung. Hier suchen Sie zum Beispiel nach Menschen mit einer bestimmten Ausbildung oder nach bestimmten Fachkenntnissen wie Programmiersprachen oder auch "Projektmanagement".

Ebenfalls beliebt ist dieser Trick: Sie lassen sich alle Arbeitnehmer anzeigen, d ie zuvor bei einem bestimmten Unternehmen beschäftigt waren. Gerade wenn Recruiter nach Spezialisten suchen, ist das eine einfache Möglichkeit, fündig zu werden.

Übrigens: Personaler scannen auf der Suche nach Talenten auch andere sozialen Netzwerke.

Tipps: Wie Sie von Recruitern gefunden werden

1. Erstellen Sie ein ausführliches Profil

Wie bereits erwähnt, hängt alles von ihrem Profil ab. Packen Sie also alles, was Sie bisher gemacht haben oder können, in ihr Profil - sowohl in den klassischen Lebenslauf, als auch unter "Ich biete" und "Ich suche". Nur so können Sie Recruiter für eine passende Stelle auf sich aufmerksam machen.

Beachten Sie dabei auch, dass es für dieselbe Stelle oft viele verschiedene Bezeichnungen gibt. Denken Sie also daran, auch Synonyme anzugeben.

2. Geben Sie an, dass Sie offen für Jobangebote sind

So banal es klingt: Diesen Punkt vergessen die meisten Xing-Mitglieder schlicht und einfach. Dabei kann man diesen Punkt in seinem geschützten Karrierebereich ganz leicht angeben. Sie haben die Wahl zwischen "offen für Angebote", "aktiv auf Jobsuche" und "kein Interesse an Karrierechancen".

3. Lesen Sie Jobangebote auf Xing

Wenn Sie auf eine interessante Xing-Stellenanzeige klicken, wird dem entsprechenden Personalmanager ihr Profil angezeigt. Dieser kann so wiederum auf Ihr Profil gelangen. Einen Versuch ist es auf jeden Fall wert.

Tipps für Ihre Bewerbung

Auch bei einer klassischen Bewerbung gibt es einige Fallstricke zu vermeiden. Hier erfahren Sie, woran Personaler erkennen, dass Sie verzweifelt auf Jobsuche sind. Außerdem lesen Sie hier, wie Sie eine richtig gute Bewerbung schreiben, und worauf Sie im Bewerbungsprozess achten sollten.

Von Andrea Stettner