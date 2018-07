Top oder Flop? Die Radlerhose feiert Comeback

Ein weiterer Mode-Trend aus den 90ern ist aus seinem Langzeitschlaf erwacht: die Radlerhose. Doch kann das enge Beinkleid noch mithalten?

Ein Detail stach bei der Berliner Modewoche Anfang Juli ins Auge: Viel weibliche Prominenz hüllte sich in ein Relikt der 90er Jahre. Die Radlerhose ist zwar nach wie vor im Radsport gefragt, doch im alltäglichen Leben hatte sie nun seit zwei Jahrzehnten kein Licht mehr gesehen.

Nun haben unter anderem Rebecca Mir und Lottie Moss, Schwester von Kate Moss, dem engen Beinkleid eine neue Chance gegeben. Wir verraten Ihnen, wie die Radlerhose stylisch getragen wird.

Radlerhose: Promis machen vor, wie der Look funktioniert

Lottie Moss machte es auf der Fashion Week in Berlin vor: Enge Radlerhosen zum Crop Top und einem knielangen Mantel. Dazu ein paar Stilettos und schon ist der Look perfekt. So wirkt die Radlerhose nicht fehl am Platz, sondern sportlich und elegant zugleich.

Ein Beitrag geteilt von lottie moss candids (@lottiemosscandids) am Jul 11, 2018 um 2:11 PDT

Noch eleganter ging es bei Ex-GNTM-Kandidatin Rebecca Mir zu, die ihre Radlerhose mit einem kobaltblauen Blazer kombinierte und ebenfalls High-Heels dazu trug.

Ein Beitrag geteilt von robin (@_rovable_) am Jul 7, 2018 um 10:43 PDT

Doch die Radlerhose eignet sich nicht nur für einen schicken Look: Sie können das enganliegende Beinkleid auch straßentauglich mit Jeansjacke und Sneaker tragen.

Ein Beitrag geteilt von JOY Magazin (@joy_magazin) am Mai 14, 2018 um 3:18 PDT

Die Radlerhose zum Crop Top und einem längeren Mantel scheint generell eine gern getragene Kombi zu sein - dieses Mal mit Badelatschen:

Ein Beitrag geteilt von by a l e n a ® (@aboutskady) am Jul 17, 2018 um 1:31 PDT

90er Jahre feiern zahlreiche Mode-Revival

Doch die Radlerhose ist nicht die einzige Mode-Erscheinung aus den 90ern, die ein Comeback feiert. Auch die totgeglaubten Buffalo-Sneaker haben längst wieder ihren Weg in den Kleiderschrank gefunden. Und auch Tennissocken sind inzwischen fester Bestandteil eines modischen Outfits. Damit setzt sich der Trend in Richtung "athletischem Freizeitlook", auch als "Athleisure" bekannt, bei dem Sportkleidung in den Alltagslook integriert wird, weiter fort.

Am Strand hingegen regiert momentan der Upside-Down-Bikini: Wie dieser funktioniert und warum er auch gründlich in die Hose gehen kann, lesen Sie hier.