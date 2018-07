Posieren mit "Barbie-Füßen": So funktioniert der Instagram-Trend

Wer gut aufgepasst hat, dem wird in den letzten Monaten ein kleines Detail auf den Instagram-Bildern vieler Promis aufgefallen sein – die "Barbie-Füße".

Auf Instagram passiert nichts ohne Hintergedanken: Jede Location ist mit Bedacht ausgewählt, jede Pose muss exakt sitzen – für das perfekte "Alltags"- oder Urlaubsselfie.

So fiel in den letzten Monaten vermehrt eine bestimmte Pose auf, die Promi-Sternchen wie Bella Hadid oder Kendall Jenner für jeden Schnappschuss ausreizen: Die "Barbie-Füße".

Ein Beitrag geteilt von Victoria Justice (@victoriajustice) am Jun 3, 2018 um 8:14 PDT

Darum stehen die Promi-Mädels auf Barbie-Füße

So nennt sich der neuste Trend, bei dem Instagrammer das Bein so weit wie möglich durchstrecken und auf den Zehenspitzen stehen – wie Barbie eben.

Ein Beitrag geteilt von Yovanna Ventura (@yoventura) am Sep 26, 2017 um 10:10 PDT

Die Vorteile liegen auf der Hand: Man bekommt eine elegante Linie in den Körper, der Po sieht knackiger aus und es lässt die Beine endlos lang wirken – ein Effekt der sonst nur durch das Tragen von High-Heels erzielt wird. Da diese für das Strand-Selfie nicht so geeignet sind, greifen die Insta-Mädels also lieber auf die Barbie-Pose zurück.

Und davon ist auf den Profilen von Kendall Jenner & Co. reichlich zu finden: Ob beim Sonnenbad auf der Yacht,...

Ein Beitrag geteilt von Kendall (@kendalljenner) am Nov 27, 2017 um 9:00 PST

Ein Beitrag geteilt von (@bellahadid) am Mai 9, 2017 um 11:03 PDT

Ein Beitrag geteilt von Shay Mitchell (@shaymitchell) am Aug 25, 2017 um 8:38 PDT

...dem Posieren auf dem Plastik-Flamingo...

Ein Beitrag geteilt von Kendall (@kendalljenner) am Mai 24, 2017 um 5:24 PDT

...oder dem Wandern in den Bergen – die Barbie-Füße dürfen nicht fehlen.

Ein Beitrag geteilt von Kim Kardashian West (@kimkardashian) am Jun 5, 2018 um 1:10 PDT

Während die Pose für die Figur in der Tat sehr vorteilhaft ist, wirkt sie allerdings extrem verkrampft – vor allem, wenn sie zu sehr ausgereizt wird.

Ein Beitrag geteilt von Kourtney Kardashian (@kourtneykardash) am Mai 28, 2018 um 7:13 PDT

Doch nicht nur die Barbie-Füße nehmen auf Instagram mittlerweile Überhand an: Auch der Upside-Down-Bikini ist ein Trend, den man nicht unbedingt nachmachen muss.

Absolutes Strand-Feeling: Das sind die schönsten Bikini-Trends 2018.

Rubriklistenbild: © Instagram/bellahadid