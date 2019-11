Flugbegleiterin garantiert: Mit diesem Trick bekommen Sie an Bord sofort ein Gratis-Getränk

Während Airlines für die Sitzplatzwahl und Handgepäck immer öfter zulangen, gibt es ein paar Dinge, die Sie an Bord immer noch gratis ergattern können. Ein simpler Trick genügt.

Immer mehr Airlines verlangen Geld für Dinge, die es früher umsonst gab: Sitzplätze neben Freunden und Familie, kleine Snacks und Getränke sowie ein Handgepäck an Bord. Falls Sie sich wieder ein bisschen wie früher fühlen wollen und etwas gratis bekommen möchten, müssen Sie laut einer ehemaligen Flugbegleiterin genau eine Sache tun.

Flugbegleiterin verrät: Wenn Sie diese Sache an Bord tun, winkt Ihnen eine Gratis-Getränk

Shawn Kathleen arbeitete früher als Flugbegleiterin und führt nun den Instagram-Account "Passengershaming", der regelmäßig neue Bilder von Passagieren teilt, die sich an Bord unmöglich benehmen. Diese Leute würden von ihr vermutlich nichts gratis bekommen, aber Kathleen hat dem Online-Portal SFGate verraten, dass dies eigentlich gar nicht so schwierig sei: indem Sie einfach nett und höflich sind. "Eine Sache, an die ich die Menschen immer wieder erinnere - weil es so elementar ist -, ist, einfach zu sagen: 'Hallo, hast du einen schönen Tag?' Wenn du unsere Existenz anerkennst, schwöre ich bei Gott, wirst du wie George Clooney behandelt. Das ist der Stand der Dinge da oben."

Es sei für die meisten Passagiere gang und gäbe, einfach an der Crew vorbeizulaufen, als wäre sie gar nicht da. Ab einem gewissen Zeitpunkt notierte sich die Ex-Stewardess sogar auf einem Zettel, wie viele der Menschen sie gar nicht registrieren würden. Das Ergebnis fiel wohl nicht sonderlich ermutigend aus.

Darum Kathleens Rat: Seien Sie einfach ein bisschen aufmerksam - und die Crew wird es ihnen danken. Wer seinem Glück noch ein wenig auf die Sprünge helfen möchte, sollte eine kleine Nascherei mitbringen: "Bringen Sie ihnen Schokolade. Bringen Sie Süßigkeiten. Es sind nur ein paar Euro, um 'Danke' zu sagen." Gratis-Cocktails wären dann "zu hundert Prozent" garantiert.

Gratis-Cocktails dank guter Manieren: Wie macht sich der Trick in der Praxis?

Ein Reporter des Online-Portals SFGate testete den Trick der ehemaligen Stewardess auch aus - mit großem Erfolg. Er verteilte Schokoriegel an Mitglieder der Crew und wurde den ganzen Flug über mit Gratis-Getränken und Nettigkeiten überhäuft, wie er berichtete.

Er vergleicht es mit einem Barkeeper oder Kellner: Diese ohne viel Nachzudenken automatisch etwas Trinkgeld bekommen, wieso also nicht auch ein Steward oder eine Stewardess, die sich einen ganzen Flug lang - und das können schließlich mal ein paar Stunden sein - um das Wohlbefinden der Passagiere kümmern? Und auch wenn man einen Gratis-Drink für seine Manieren bekommt, so macht es doch viel mehr Spaß, andere wertzuschätzen und ihnen eine Freude zu bereiten.

