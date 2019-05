Beliebteste Kreuzfahrtschiffe 2019: Ein deutsches Schiff hat es geschafft

Entspannung auf höchstem Niveau: Die 15 beliebtesten Kreuzfahrtschiffe der Welt erfahren Sie hier - und auch ein deutsches hat es in das Top-Ranking geschafft.

Kreuzfahrten sind derzeit so beliebt, dass einige Kreuzfahrtschiffe mittlerweile zu regelrechten Berühmtheiten geworden sind. Auch auf Instagram zeigen User mit Hashtags, welche Kreuzfahrtschiffe ihnen besonders am Herzen liegen.

Das Portal Kreuzfahrtberater.de hat daher die 15 beliebtesten Schiffe auf Instagram analysiert. Überraschend: Auch ein deutsches Schiff befindet sich im internationalen Top-Ranking. Untersucht wurden alle Beiträge, die weltweit einen Hashtag mit dem jeweiligen Schiffsnamen tragen.

15. Carnival Vista

Der markante Schornstein macht die Carnival-Schiffe unverwechselbar. Carnival Vista ist das aktuell größte Schiff von Carnival Cruise Line und seit 2016 auf den Weltmeeren unterwegs. Die Aussicht können Sie klassisch an der Bar mit 360-Grad-Meerblick genießen oder Sie schwingen sich auf den Skyride, einen 244 Meter langen Schienenparcours mit speziellen Hängefahrzeugen, von dem aus Sie einen unbeschränkten Blick auf das Meer haben. Dank der zahlreichen Freiflächen, auf denen sich viele der Attraktionen befinden, wird die Seeluft zum dauerhaften Begleiter.

Hashtags: 67.718

14. AIDAprima

Auch ein deutsches Schiff hat es in das Ranking geschafft: AIDAprima ist das erste Schiff der Hyperion-Klasse von AIDA Cruises, zu der auch AIDAperla gehört. Seit 2016 fährt das Schiff für die Flotte und ist dabei das erste, das während der Liegezeiten auch mit Flüssigerdgas betrieben werden kann. Einen besonders atemberaubenden Ausblick bietet der Skywalk am Heck des Schiffes, bei dem Sie nur eine Glasscheibe vom Meer trennt. Windgeschützt und mit Champagner in der Hand ermöglicht die Spray Bar am Bug des Schiffes außerdem eine Aussicht, wie sie sonst nur der Kapitän hat.

Hashtags: 69.698

13. MSC Fantasia

Ende 2008 begann die MSC Fantasia erstmals ihre Reise und wurde wie alle MSC-Schiffe von der italienischen Schauspielerin Sophia Loren getauft. Besonderer Blickfang ist die Swarovski-Treppe im Atrium, von der es auf der MSC Fantasia gleich sechs Stück gibt. Jede einzelne Treppenstufe soll bis zu 30.000 Euro gekostet haben. Dank Attraktionen wie dem Aqua Park, Formel 1 Simulator, umfangreichem Spa-Bereich und Showküchen vergehen auch mehrere Seetage wie im Flug.

Hashtags: 72.474

12. Costa Fascinosa

Die Costa Fascinosa wurde 2012 in Dienst gestellt und war zu diesem Zeitpunkt das größte Schiff der Flotte, bis sie von ihren Nachfolgern abgelöst wurde. Sie verfügt über einen 6.000 Quadratmeter großen Spa-Bereich, einen Kidsclub mit eigener Wasserrutsche, 13 Bars, fünf Restaurants und 1.508 Kabinen für 3.800 Passagiere.

Hashtags: 73.773

11. Freedom of the Seas

Auf der Freedom of the Seas ist der Name Programm: Auf den Kreuzfahrten durch die Karibik können Sie frei entscheiden, wonach Ihnen heute ist. Alle nur denkbaren Aktivitäten sind an Bord vorzufinden – ob Surfsimulator, Kletterwand, Boxring, Bowlingbahn oder einfach nur Wellness, die Freedom of the Seas lässt keine Wünsche offen. Oder gehen Sie auf die Suche nach den zahlreichen Kunstwerken, die auf dem Schiff verteilt und atemberaubende Fotospots sind. Können Sie alle finden?

Hashtags: 74.466

10. Costa Favolosa

Die Costa Favolosa ist ein Jahr vor ihrem Schwesterschiff Costa Fascinosa zum ersten Mal in See gestochen. Die beiden Schiffe sind weitestgehend baugleich und unterscheiden sich lediglich in verschiedenen Design-Aspekten.

Hashtags: 76.501

9. Anthem of the Seas

Aussichtsgondel, Fallschirmsprungsimulator, Autoscooter und Surfsimulator auf einem Schiff? Auf der Anthem of the Seas alles kein Problem. Diese und viele weitere Aktivitäten warten auf dem 2015 fertiggestellten Schiff. Wer sich lieber zurücklehnt, kann sich auf Spa-Anwendungen im Vitality-Spa oder auf Konzerte, Musicals und Shows freuen.

Hashtags: 77.491

8. Symphony of the Seas

Bis zu 6.680 Gäste finden auf der Symphony of the Seas auf einer Gesamtlänge von 361 Metern Platz, was dieses Schiff zum größten Kreuzfahrtschiff der Welt macht. Besonders der Central Park in der Schiffsmitte ist mit seinen über 12.000 Pflanzen und Bäumen eine wahre Augenweide. Die vier Pools an Bord sowie die über drei Decks verlaufenden Wasserrutschen versprechen ein unvergessliches Urlaubserlebnis. Für das leibliche Wohl wird in insgesamt elf Restaurants gesorgt.

Hashtags: 77.531

7. MSC Divina

Die von der Schauspielerin Sophia Loren inspirierte und getaufte MSC Divina bietet auf 18 Decks und 333 Metern Länge Platz für bis zu 3.502 Passagiere. Sie ist auch eines der Schiffe, auf denen das "Schiff im Schiff"-Konzept ein besonders luxuriöses Kreuzfahrterlebnis ermöglicht. Die Gäste können sich hier in einem privaten Bereich wie auf der eigenen Yacht fühlen und ein besonderes Maß an Exklusivität und Privatsphäre genießen. Sogar ein eigener Butler steht 24 Stunden am Tag bereit.

Hashtags: 78.640

6. Carnival Breeze

Wie auch ihre Schwesterschiffe bietet die Carnival Breeze eine Vielzahl an Aktivitäten, die das Schiff selbst zur Destination machen. Wellness, ein Wasserpark, Kinderbetreuung, Gamingshows, Workshops, Musicals, Sportangebote und ein Comedy-Club an Bord sind nur einige der Möglichkeiten, welche die Carnival Breeze mit auf See nimmt.

Hashtags: 81.069

5. MSC Seaview

MSC Seaview trumpft gemeinsam mit ihrem Schwesterschiff MSC Seaside mit einem neuen Schiffsaufbau auf. Die weitläufigen Flächen verknüpfen Innen- und Außenbereiche auf raffinierte Art fast nahtlos miteinander. Das komplette Schiff wird außerdem vom Waterfront Boardwalk umgeben, der nicht nur eine grandiose Aussicht bietet, sondern auch den direkten Zugang zu zahlreichen Restaurants und Bars ermöglicht.

Hashtags: 81.841

4. MSC Preziosa

Knapp hat die MSC Preziosa das Treppchen der Instagram-Stars verpasst. Sie ist das Schwesterschiff von MSC Divina, trat ihren Dienst aber erst ein Jahr später an. Auch bei ihr war Sophia Loren die Taufpatin.

Hashtags: 117.248

3. Oasis of the Seas

Auf den Top 3 sind drei Schwesterschiffe gelandet: Eine davon ist die Oasis of the Seas, das erste Schiff der Oasis-Klasse von Royal Caribbean International. Sie gilt als das drittgrößte Kreuzfahrtschiff der Welt. Besonders stolz ist man auf die verschiedenen "Neighbourhoods": Diese sind einzelne Bereiche zwischen den Kabinenblöcken, die jeweils thematisch unterschiedlich gestaltet wurden. Wie auch auf der Harmony of the Seas und Allure of the Seas sorgen zahlreiche Entertainment-Angebote und kulinarische Highlights für einen kurzweiligen Urlaub auf See.

Hashtags: 152.790

2. Harmony of the Seas

Die Harmony of the Seas hat die höchste Rutsche auf See mit an Bord: "The Ultimate Abyss", mit der es am Heck des Schiffes insgesamt 30 Meter in die Tiefe geht. Im Jahre 2017 als "Best Cruise Ship" von Travel Weekly ausgezeichnet, macht die Harmony of the Seas ihrem Titel seitdem alle Ehre: Mit 2.747 Kabinen, 19 Restaurants, 20 Bars, Minigolfbahn, Fitnessgeräten, Basketballplatz, Eislaufbahn, Karussell und Zipline kommt garantiert keine Langeweile auf.

Hashtags: 161.457

1. Allure of the Seas

Mit nur fünf Zentimetern Vorsprung ist die Allure of the Seas das zweitgrößte Kreuzfahrtschiff vor der Oasis of the Seas. Obwohl sie weitestgehend baugleich mit der Oasis of the Seas und Harmony of the Seas ist, hat sie es noch vor ihr auf den ersten Platz der Instagram-Stars geschafft. Gerade die Kunstwerke und Skulpturen an Bord wurden aber für jedes Schiff einzeln ausgewählt.

Hashtags: 162.980

