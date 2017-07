Bürgermeister von Mallorca nennt deutsche Touristen "Abfall"

Mallorca ist gerade bei Deutschen ein beliebtes Urlaubsziel - vor allem, wenn es um Partyurlaub geht. Dies kritisierte der Bürgermeister von Mallorca nun scharf.

Der neue Bürgermeister der Insel, Antoni Noguera, bezog sich in seiner Kritik an deutschen Urlaubern auf den gewaltsamen Kampf, der am Montagnachmittag unter deutschen Touristen in Platja de Palma entstanden war.

Deutsche Touristen als "Abfall" bezeichnet

Gegenüber dem Newsportal Diario de Mallorca äußerte sich jetzt der Bürgermeister der beliebten Urlaubsinsel, Antoni Noguera, zu dem Verhalten von deutschen Touristen: "Der Abfall, der uns geschickt wird, ist nicht angenehm. Es ist nur ein kleiner Teil der Urlauber, wir verlangen aber von den Herkunftsländern etwas mehr Mitverantwortung."

"Ich kann mir nicht vorstellen, dass Palma-Bewohner sich so auf den Straßen von Berlin aufführen würden", so Noguera. Damit es nicht wieder zu derartigen Auseinandersetzungen kommt, will der Bürgermeister von Palma mit der deutschen Konsulin Sabine Lammers zur "Kampagne zum Gemeinsinn" anregen.

"Germanophobie"

Die deutschen Touristen, die sich so aufführen, sich betrinken und gewaltsam auftreten, seien zwar die Minderheit. Dennoch würde diese Minderheit eine Art "Germanophobie", also eine Abneigung gegen deutsche Touristen, bei den Einwohnern von Mallorca hervorrufen.

Dieses Bild übertrage sich dann auch auf diejenigen Urlauber, die nach Mallorca reisten, um einen normalen und entspannten Urlaub zu verbringen.

