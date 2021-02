Oster-Urlaub 2021 gestrichen? Ministerpräsident sieht keine Chance für Reisen – Branche empört

An Ostern begeben sich normalerweise viele Deutsche auf Reisen. 2021 könnte das aufgrund der Corona-Pandemie ganz anders aussehen. Gibt es keine Chance auf Urlaub?

„Ich bin dafür, Wahrheiten auszusprechen. Osterurlaub in Deutschland kann es dieses Jahr leider nicht geben“, sagte Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer zu „Bild am Sonntag“. „Zu große Mobilität etwa durch Reiseverkehr und Tourismus bereits im April ist Gift. Wir würden alles zerstören, was wir seit Mitte Dezember erreicht haben“, erklärte er weiterhin. Unterstützung erhielt er von dem SPD-Gesundheitsexperten Karl Lauterbach: „Ich gehe nicht davon aus, dass wir in diesem Jahr Osterurlaub machen können. Wir müssen die Osterwochen nutzen, mit möglichst geringen Kontakten die noch immer drohende dritte Welle mit den gefährlichen Mutationen abzuwenden. Ich wäre schon froh, wenn wir es ohne dritte Welle bis Ostern überhaupt schaffen“, erklärte dieser dem Nachrichten-Portal „Welt“.

Oster-Urlaub 2021: Reisen über die Feiertage nicht möglich?

Heißt das etwa, dass der Oster-Urlaub 2021* komplett ins Wasser fallen muss? Was Lockerungen zum Osterfest angeht, so möchte sich die Bundesregierung zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht festlegen. Wie der Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag in Berlin erklärte, spreche „vieles dafür, dass wir jetzt erstmal die Entwicklung der nächsten Wochen abwarten und dann bewerten, welche Lockerungen zu welchem Zeitpunkt möglich sind.“ Allerdings arbeite die Regierung daran, Ostern 2021 wieder zu einem ganz anderen Fest zu machen als 2020. Die Lage entwickle sich mit Blick auf die Neuinfektionen und die Zahl der intensivmedizinischen Behandlungen positiv, „aber diese Lage ist noch unsicher“. Gerade die Ausbreitung der Mutationen machen der Regierung Sorgen.

Corona 2021: Reise-Branche empört über Aussagen zu Oster-Urlaub

Die Reise-Branche zeigt sich entsetzt über Kretschmers Absage für den Oster-Urlaub: „Nachdem wir letzte Woche bei dem Beschluss schon nicht erwähnt wurden, jetzt mit solchen Äußerungen hier für Verunsicherung und existenzielle Nöte zu sorgen, ist völlig inakzeptabel. Darüber hinaus ist es auch rechtlich fragwürdig“, sagte Ingrid Hartges, Chefin des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes Dehoga, unter anderem dem Sender n-tv. Das Infektionsschutzgesetz erlaube Schließungen nur für jeweils vier Wochen. „Wir erwarten eine konkrete Öffnungsperspektive. Wir sind seit dem 2. November geschlossen. So geht es definitiv nicht.“

Auch Göran Holst, Vorsitzender des Deutschen Ferienhausverbandes, kann solche pauschalen Aussagen nicht verstehen: „Es findet eine Gleichbehandlung statt, obwohl es unterschiedliche Sachverhalte sind!“, erklärte er laut RTL. Es solle seiner Meinung nach ein deutlicher Unterschied zwischen den einzelnen Unterkunftsformen gemacht werden, schließlich seien die Gegebenheiten beispielsweise in Hotels ganz anders als in Ferienwohnungen. „Bei einer Ferienwohnung hab ich keinen Frühstücksraum, wo sich Menschen begegnen, ich hab keinen Fahrstuhl, wo sich Menschen begegnen, höchstens wie in einem normalen Wohngebäude. Und das heißt, abstrakt betrachtet ist die Gefahr viel, viel geringer, dass ich mich anstecke und darum ist unser Appell: Erlaubt einen früheren Urlaub in Ferienwohnungen als in anderen Unterkunftsformen!“

Ob an Ostern wieder normal verreist werden kann, steht wohl noch in den Sternen. Allerdings machte zumindest Thomas Bareiß, Tourismusbeauftragter der Bundesregierung, Hoffnung darauf, dass der Reisebetrieb zu Pfingsten langsam wieder in Fahrt kommen könnte. (fk) *Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.

