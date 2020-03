Das US-Außenministerium rät Bürgern aus den USA von Kreuzfahrten ab. Der Grund: Das Coronavirus verbreite sich so über die ganze Welt.

Die Coronavirus-Warnung*, nicht auf Kreuzfahrt zu gehen , gab das "Center for Disease Control and Prevention" (CDC) heraus.

Personen mit gesundheitlichen Problemen sowie ältere Menschen sollen demnach Kreuzfahrten und längere Flugreisen sowie überfüllte Orte komplett meiden.

Die USA haben bisher 554 bestätigte Fälle des Coronavirus vermeldet, davon 21 Todesfälle (Stand: 9.3.2020).

Außenministerium warnt vor Coronavirus: US-Bürger sollten nicht auf Kreuzfahrt gehen

"US-Bürger, insbesondere Reisende mit gesundheitlichen Problemen, sollten nicht mit einem Kreuzfahrtschiff reisen", schrieb das Außenministerium in seiner Warnung. "Wie viele andere Viren scheint sich COVID-19 leichter zwischen Menschen zu verbreiten, die sich an Bord von Schiffen auf engem Raum befinden."

Auch in Italien greift das Coronavirus um sich.

Zu den Tipps bezüglich des Coronavirus des "Center for Disease Control and Prevention" gehören folgende:

Vermeiden Sie den Kontakt mit kranken Menschen .

. Vermeiden Sie es, Ihre Augen, Nase oder Mund mit ungewaschenen Händen zu berühren .

. Reinigen Sie Ihre Hände häufig , indem Sie sie mindestens 20 Sekunden lang mit Wasser und Seife waschen oder ein alkoholisches Händedesinfektionsmittel mit einem Alkoholgehalt von 60-95% verwenden. Wenn die Hände sichtbar verschmutzt sind, sollten Seife und Wasser verwendet werden. Besonders wichtig ist es, die Hände nach dem Toilettengang, vor dem Essen und nach dem Husten, Niesen oder Naseputzen zu reinigen.

, indem Sie sie mindestens 20 Sekunden lang mit Wasser und Seife waschen oder ein alkoholisches Händedesinfektionsmittel mit einem Alkoholgehalt von 60-95% verwenden. Wenn die Hände sichtbar verschmutzt sind, sollten Seife und Wasser verwendet werden. Besonders wichtig ist es, die Hände nach dem Toilettengang, vor dem Essen und nach dem Husten, Niesen oder Naseputzen zu reinigen. Vermeiden Sie Reisen, wenn Sie krank sind .

. Wenn Sie während der Reise an Fieber oder neuem oder sich verschlimmerndem Husten oder Atembeschwerden erkranken, bleiben Sie in Ihrer Kabine und benachrichtigen Sie sofort das medizinische Personal an Bord.

"Die Verbreitung von COVID-19 von Mensch zu Mensch ist im Gange und die Länder berichten sowohl von reisebedingten Fällen als auch von der Ausbreitung der Krankheit durch Menschenmengen", so das "Center for Disease Control and Prevention". "Da die Ausbreitung von COVID-19 anhält, besteht weiterhin die Gefahr, dass Reisende und Besatzung an Bord von Kreuzfahrtschiffen infiziert werden."

Für diejenigen, die innerhalb der letzten zwei Wochen auf einem Kreuzfahrtschiff gewesen seien, empfehle sich, nach Rückkehr 14 Tage lang den Gesundheitszustand zu überwachen, zu Hause zu bleiben, wenn man sich krank fühle und Interaktionen mit anderen einzuschränken.

sca

