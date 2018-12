Aus diesem Grund sind Gurte in manchen Bussen Pflicht - und in manchen nicht

Schlauer unterwegs

+ © picture alliance / dpa / Hendrik Schmidt Sicherheitsgurte sind in Reisebussen Pflicht - aber in Linienbussen nicht. Wieso eigentlich? © picture alliance / dpa / Hendrik Schmidt

In Reisebussen herrscht Gurtpflicht für Fahrgäste, in Linienbussen nicht. Wieso ist das so und was droht, wenn ich mich einmal nicht anschnalle und erwischt werde?