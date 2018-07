Keine Lust auf Sightseeing: Danach wählen Urlauber angeblich das Reiseziel aus

Nicht etwa beeindruckende Bauten oder schöne Strände stehen im Vordergrund: Die Millennials machen die Wahl ihres Reiseziels von etwas ganz anderem abhängig.

Das Kolosseum in Rom, der Eifelturm in Paris? Pustekuchen! Was bei der Auswahl des Reiseziels heute viel wichtiger scheint, als historische Bauwerke oder gar atemberaubende Landschaften, ist genau eine Sache: Das Essen.

Neuer Urlaubstrend: Reisen geht durch den Magen

Zumindest was die Millennials angeht, hat sich die Reiselust ziemlich gewandelt. Dies ergab die Tasty Travel-Studie des Online-Portals Hotels.com, die im März 2018 mit 9.000 Befragten aus 29 Ländern durchgeführt wurde. Demnach entscheidet zu 70 Prozent das lokale Essensangebot darüber, ob der Urlaubsort attraktiv ist oder nicht. Zweitrangig sind dann eher spezielle Angebote (15 Prozent), traumhafte Strände (41 Prozent) oder Shopping-Möglichkeiten (18 Prozent).

Ist der Urlaub gebucht und die Reise schon angetreten, setzen die Millennials dies auch in Taten um: Rund 64 Prozent halten es für wichtiger, lokale Schmankerl zu probieren, als sich Sehenswürdigkeiten anzusehen (58 Prozent) oder die Landschaft zu erkunden (27 Prozent).

Dabei ist das Handy immer gezückt: Schließlich posten 76 Prozent der Befragten lieber Fotos von Essen auf Instagram, als von den eigenen Freunden (56 Prozent). Zu den Favoriten gehören dabei Pizza (33 Prozent), Desserts wie Donuts oder Freak-Shakes (22 Prozent) genauso wie Burger und Bier (19 Prozent). Da kommt einiges zusammen, denn laut der Studie kommen im Schnitt 142 Fotos im Urlaub zustande, von denen ein Viertel Essen zeigt.

Das sind die Feinschmecker-Hochburgen der Millennials

Doch welche Urlaubsorte offenbaren für Feinschmecker die besten Geschmackserlebnisse? Das sagen die deutschen Befragten dazu:

Rang Stadt Anteil 1. Paris 22 Prozent 2. Rom 20 Prozent 3. London 19 Prozent 4. New York 18 Prozent 5. Barcelona 18 Prozent

