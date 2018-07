Familienurlaub in Deutschland: So wird die Reise unvergesslich

Familienurlaub in Deutschland liegt im Trend. Wie jedes Familienmitglied auf seine Kosten kommt und Letztere sich gering halten, lesen Sie hier.

Familienurlaub heißt Mutter, Vater und Kinder? Das war einmal. Heute verreisen zwar auch klassisch Mutter, Vater und Kinder, aber auch Großeltern mit den Enkeln, Single-Mutter mit Oma und Opa oder die gesamte Großfamilie plus Freunde.

Reisevorbereitung: Was ist beim Familienurlaub in Deutschland zu beachten?

Immer mehr Familien beschließen, ihren Urlaub in Deutschland zu verbringen. Eine kurze Anreise und die Vielfalt Deutschlands sind nicht zuletzt Gründe für diese Entscheidung. Ob Strände an Meer oder See bis hin zu Urlaub im Gebirge oder auf dem Bauernhof - Deutschland als Urlaubsort boomt bei deutschen Familien.

+ Wenn Kinder im Urlaub beschäftigt sind, können Eltern sich mal entspannen. © pixabay Oft geht es bei der Reisevorbereitung des Familienurlaubs - ganz praktisch - ums Geld. Wo ist der Urlaub mit der ganzen Familie bezahlbar? Außerdem sollte jede Altersstufe auf ihre Kosten kommen. Während die Eltern auch mal entspannen wollen, können die Großeltern Zeit mit den Enkeln verbringen. Kindern sollte ein umfassendes Freizeitprogramm zur Verfügung stehen. Gerade für Alleinerziehende ist das in jeder Hinsicht eine große Entlastung.

Familienurlaub in Deutschland: Wo soll es hingehen?

Meist sollen es weder Thailand noch die USA sein. Reiseziele in der Nähe sind gefragt. Und am besten sollte es warm sein. Beim Reiseanbieter Neckermann steht bei Familien der klassische Sonne-und-Strand-Urlaub an erster Stelle. Auch Seen und die Berge im ländlichen Raum seien beliebte Reiseziele. An diesen Orten in Deutschland bietet sich Familienurlaub an:

Familienurlaub am Meer

Städtetrip mit der ganzen Familie

Familienurlaub in den Bergen

Familienurlaub am See

Auf Kreuzfahrt mit der ganzen Familie

Campingurlaub mit der Familie

Familienurlaub auf dem Bauernhof

Welche Unterkunft ist für den Familienurlaub in Deutschland am besten?

Ob All-inclusive-Clubhotel, Ferienwohnung mit Selbstverpflegung oder selbst geplante Rundreise: Jedes Familienmitglied sollte bei der Planung mitentscheiden dürfen, damit sich alle auf den Urlaub freuen und die gemeinsame Zeit genießen können.

Wichtig ist auf jeden Fall eine Wohnsituation, in der es für jeden die Möglichkeit zum Rückzug gibt. "Wenn man die Nähe nicht gewohnt ist, kann eine solche Reise zu Konflikten führen", sagt Martin Linne von der Gesellschaft für Tourismusforschung. In diesem Punkt schlägt die Ferienwohnung in der Regel das Hotel - sie wird entsprechend oft gebucht.

Doch auch Clubhotels, Familien-Resorts und Kreuzfahrtschiffe eignen sich für Familienurlaub:

Familienhotels:

Die deutschen Reiseveranstalter haben sich auf große Familien längst eingestellt. Sie bieten Hotelkonzepte, die auf die Bedürfnisse von Familien ausgerichtet sind. All inclusive ist vielen wichtig, so bleiben die Kosten im Rahmen. Geschätzt werden laut Tui auch umfassende Kinderbetreuung und Unterhaltung für die ganze Familie. In den Familienhotels von Tui und Neckermann wohnen Kinder im Zimmer der Eltern meist kostenlos. Neckermann bietet in seinen Sunwing Family Resorts auch Familienzimmer und große Familienapartments mit Platz für bis zu acht Personen.

Cluburlaub:

Vier Erwachsene und zwei kleine Kinder kommen in den Familienzimmern der Robinson-Clubs unter. Generell lohnt es sich, nach Kinderfestpreisen und Rabatten Ausschau zu halten. Fast alle Reiseveranstalter machen entsprechende Angebote.

Ferienwohnung:

Viele Ferienwohnungen und Ferienhäuser sind für Urlaubsgäste mit Kindern eingerichtet. Damit bieten sie gute Voraussetzungen für einen Familienurlaub. Folgendes sollten Sie dabei beachten:

Sind das Ferienobjekt und seine Umgebung kindersicher ?

? Gibt es ausreichend Spielmöglichkeiten in der Wohnung ?

? Gibt es ausreichend Spielmöglichkeiten außerhalb der Wohnung , z.B. einen Spielplatz?

, z.B. einen Spielplatz? Liegt die Ferienwohnung im Grünen ?

? Ist die Ferienwohnung abseits des Straßenverkehrs gelegen?

gelegen? Gibt es kindgerechte Einrichtung, z.B. Kinderhochstuhl und Wickeltisch?

Wie wird der Familienurlaub gestaltet?

Jedes Familienmitglied hat andere Vorlieben. Linne rät zu Aktivitäten, die für jede Generation machbar sind: baden, angeln, essen gehen, bummeln oder einfach entspannen. Wenn mehrere Erwachsene mitreisen, können sie sich mit der Betreuung der Kinder abwechseln. So bleibt einem Teil der Gruppe Zeit, auch mal allein etwas zu unternehmen.

In ihren Ferienanlagen bieten die Reiseveranstalter viel Programm: Sport, Wellness, abendliche Events für die ganze Familie - und vor allem eine umfassende Kinderbetreuung. So haben die Kleinen ihren Spaß mit Gleichaltrigen, während die Erwachsenen in Ruhe die Gegend erkunden können. Beim gemeinsamen Abendessen trifft man sich wieder.

Spiele für den Familienurlaub

Klassische Spiele für den Urlaub, die nicht viel oder gar keinen Platz im Gepäck verbrauchen, sind folgende:

Stadt-Land-Fluss

Kniffel und andere Würfelspiele

Kartenspiele wie Rommee, Mau-Mau oder Uno

Reise-Monopoly

Mikado

"Ich sehe was, was du nicht siehst"

Vier gewinnt

Aktivitäten im Urlaub mit der ganzen Familie

Im Urlaub sollte was geboten sein - für Kinder und Erwachsene. Dafür in Frage kommen folgende Möglichkeiten:

Wintersport

Wassersport

Hallen- oder Freibad

Sauna

Sportplatz

Wellness

Begegnungen mit Tieren, z.B. Ponyhof

Kurse für Kinder, z.B. Skikurs

Familienausflüge

Besorgen Sie sich vor der Reise einen Reiseführer und streichen Sie sich die Ausflugziele an, die Sie auch mit Kindern unternehmen können. Achten Sie darauf, genügend Proviant einzupacken und ausreichend Pausen einzuplanen.

Packliste für den Familienurlaub

Für Erwachsene:

Kleidung je nach Saison und Reiseziel

Waschzeug

Reisedokumente

Rucksack

Fotoapparat

Aufladekabel für technische Geräte wir Smartphone

Sonnenbrille

Medikamente für Reise-Apotheke

Fieberthermometer

Pflaster

Für Kinder:

Kleidung je nach Saison und Reiseziel

Reisedokumente

Kleiner Rucksack

Kopfbedeckung

Badesachen

Sonnencreme

Brotzeitbox und Trinkflasche

Kinderzahnbürste

Kuscheltier

Bücher

Spiele

