Flug-Ratgeber: Flughäfen, Buchung, Flugzeuge & Sicherheit an Bord

Fliegen kann in Stress ausarten, vor allem, wenn man nicht weiß, was einen genau erwartet. In einer großen Übersicht haben wir Ihnen alles zu den Themen Flughafen, Flugzeuge und Flugbuchung zusammengestellt.

Rund ums Flugticket: Das ist zu beachten

Hätten Sie es gewusst? Eine Namenskorrektur auf Ihrem Ticket kann ganz schön teuer werden. Daher sollten Sie bei der Buchung genau aufpassen, sich nicht zu vertippen oder einen falschen Namen anzugeben. Wie teuer die Namenskorrektur auf Ihrem Ticket werden kann, können Sie hier nachlesen.

Auch andere Fehler kann man bei der Flugbuchung machen - vor allem nach der Buchung machen viele einen bestimmten Fehler: Sie checken nicht die Vergünstigungen und verpassen es dadurch, Sparangebote in Anspruch zu nehmen. Zum Beispiel bieten Fluggesellschaften bei Verspätungen oft Upgrades oder ähnliches an. Wie Sie am besten bei der Flugbuchung sparen können, lesen Sie hier.

Flugtickets sollten Sie nach Reise zudem unbedingt schreddern. Darauf befinden sich sensible Daten zu Ihrer Person, die nicht in die falschen Hände geraten sollten. Seien Sie also vorsichtig und werfen Sie Ihr Flugticket nach der Reise nicht einfach achtlos in den Müll.

Flug-Verspätung: Wann steht mir eine Entschädigung zu?

Eine Entschädigung steht Ihnen bei Verspätung oder Ausfall des Fluges in folgenden Fällen zu:

Hier können Sie den Musterbrief für den Fall einer Verspätung herunterladen (PDF). 1. Fluglinien verkaufen Plätze oft mehrfach. Sie spekulieren dabei darauf, dass einige Fluggäste den Flug nicht antreten. Gibt es aber tatsächlich einmal weniger Plätze als Passagiere, müssen einige Reisende einen anderen Flug nehmen. In diesem Fall steht den Passagieren eine Entschädigung zu.

2. Auch bei Ausfall eines Fluges kann Passagieren eine Entschädigung zustehen. Der Zeitpunkt, zu dem der Ausfall kommuniziert wurde, ist dabei entscheidend. Bei Kommunikation mindestens zwei Wochen vor Abflug steht dem Gast keine Entschädigung zu.

3. Auch bei einer Verspätung von mindestens drei Stunden haben Passagiere das Recht auf eine Entschädigung. Dies gilt aber nur, wenn der Fehler der Verspätung bei der Fluglinie selbst liegt.

In diesen Fällen steht Ihnen keine Entschädigung zu:

1. Verstoß gegen Beförderungsbedingungen: Ein Passagier ist in diesem Fall selbst dafür verantwortlich, seinen gebuchten Flug nicht antreten zu dürfen, z.B. im Falle starker Alkoholisierung.

2. Außergewöhnliche Gründen: Bei Unwetter und Streik sind Fluggesellschaften nicht verpflichtet, eine Entschädigung zu zahlen.

So viel Geld steht Ihnen in unterschiedlichen Situationen zu:

Kriterium I Kriterium II Kriterium III Kriterium IV Höhe der Entschädigung Nichtbeförderung Freiwilliger Verzicht keine Entschädigung Nichtbeförderung Unfreiwilliger Verzicht Reise unter 1.500 km Ankunft keine 2 Stunden später 125 € Nichtbeförderung Unfreiwilliger Verzicht Reise unter 1.500 km Ankunft mehr als 2 Stunden später 250 € Nichtbeförderung Unfreiwilliger Verzicht Reise zwischen 1.500 und 3.500 km Ankunft keine 3 Stunden später 200 € Nichtbeförderung Unfreiwilliger Verzicht Reise zwischen 1.500 und 3.500 km Ankunft mehr als 3 Stunden später 400 € Nichtbeförderung Unfreiwilliger Verzicht Reise über 3.500 km (über die EU hinaus) Ankunft keine 4 Stunden später 300 € Nichtbeförderung Unfreiwilliger Verzicht Reise über 3.500 km (über die EU hinaus) Ankunft mehr als 4 Stunden später 600 € Annullierung Rechtzeitige Mitteilung keine Entschädigung Annullierung Keine rechtzeitige Mitteilung Reise unter 1.500 km Ankunft keine 2 Stunden später 125 € Annullierung Keine rechtzeitige Mitteilung Reise unter 1.500 km Ankunft mehr als 2 Stunden später 250 € Annullierung Keine rechtzeitige Mitteilung Reise zwischen 1.500 und 3.500 km Ankunft keine 3 Stunden später 200 € Annullierung Keine rechtzeitige Mitteilung Reise zwischen 1.500 und 3.500 km Ankunft mehr als 3 Stunden später 400 € Annullierung Keine rechtzeitige Mitteilung Reise über 3.500 km (über die EU hinaus) Ankunft keine 4 Stunden später 300 € Annullierung Keine rechtzeitige Mitteilung Reise über 3.500 km (über die EU hinaus) Ankunft mehr als 4 Stunden später 600 € Verspätung Ankunft mehr als drei Stunden später Reise unter 1.500 km 250 € Verspätung Ankunft mehr als drei Stunden später Reise zwischen 1.500 und 3.500 km 400 € Verspätung Ankunft mehr als drei Stunden später Reise über 3.500 km (über die EU hinaus) 600 €

Welche Sicherheitsvorkehrungen werden im Flugzeug getroffen?

Flugzeugfenster haben immer ein Loch, ist Ihnen das schon einmal aufgefallen? Und das hat einen ganz bestimmten Grund: Durch dieses kleine Loch wird gemeinsam mit der komplexen Konstruktion der Flugzeugfenster der Kabinendruck ausgeglichen. Wie das Loch im Flugzeugfenster im Detail funktioniert, wird hier genauer erklärt.

Zudem muss bei Start und Landung immer die Blende der Flugzeugfenster oben sein. Auch das geschieht aus Sicherheitsgründen: Die Crew muss im Notfall klare Sicht nach draußen haben, ebenso müssen Rettungskräfte ins Flugzeug hineinblicken können, damit sie sich ein Bild der Situation machen können.

Ebenso verhält es sich mit dem Licht im Flugzeug bei Start und Landung: Die Beleuchtung wird aus Sicherheitsgründen an die äußere Umgebung angepasst. So gewöhnen sich die Augen der Passagiere und der Crew an die Dunkelheit und haben im Ernstfall eine bessere Orientierung und Sicht.

Wo sitze ich am sichersten im Flugzeug?

Sicherheit an Bord ist das Wichtigste. Daher ist auch jeder Sitzplatz im Flugzeug sicher - denn den sichersten Platz gibt es nicht. Sie sollten sich allerdings an die Sicherheitsvorkehrungen halten: Schnallen Sie sich an, während Sie sitzen, auch hoch oben über den Wolken kann es spontan zu Turbulenzen kommen.

Wenig Turbulenzen: Wo ist der beste Sitzplatz im Flugzeug?

Den Platz im Flugzeug mit den wenigsten Turbulenzen gibt es dagegen schon - zumindest ist manch einer angenehmer als andere. Am stärksten sind Turbulenzen im hinteren Teil des Flugzeugs. "Grundsätzlich spürt man in der Mitte des Flugzeugs die wenigsten Erschütterungen", erklärt Prof. Andreas Strohmayer vom Institut für Flugzeugbau der Universität Stuttgart.

Und mit diesen Tricks bleibt der Platz im Flugzeug neben Ihnen mit hoher Wahrscheinlichkeit frei: So ist die linke Seite im Flugzeug beispielweise weniger beliebt als die rechte. Auch Gangplätze im hinteren Drittel des Flugzeuges sind weniger beliebt als andere. Dagegen sind die Reihen sechs und sieben sehr gefragt.

Übrigens, sollten Sie meinen, Sie hätten einen Anspruch auf eine bestimmte Armlehne: "Es gibt kein Recht auf Armlehnen", erklärt Heinz Klewe, Geschäftsführer der Schlichtungsstelle für den öffentlichen Personenverkehr (SÖP) in Berlin.

Welche sind die sichersten Flughäfen weltweit?

Die besten Flughäfen der Welt werden jedes Jahr von Skytrax ausgewertet, eine Unternehmensberatung, die Qualitätstests internationaler Flughäfen vornimmt. Bei den diesjährigen World Airport Awards schaffte es der Munich Airport auf Platz vier, Frankfurt landete auf Platz 10.

Viele Flughäfen bieten zudem tolle bis kuriose Services an: Von Saunagängen über Sportangebot bis hin zu Streichelzoos bieten diese Flughäfen Passagieren ein umfangreiches Service-Angebot.

Die gefährlichsten Flughäfen verursachen dagegen Nervenkitzel pur: Hier sorgen kurze Start- und Landebahnen und steile Abhänge für wahre Spannungsmomente. Nicht nur für Passagiere: Auch Piloten müssen an den gefährlichsten Flughäfen eine besondere Ausbildung absolvieren.

Eine Studie zeigte, dass Sie auf Flughäfen besser nicht die Toiletten benutzen sollten - oder sich jedenfalls gut die Hände danach waschen sollten. Denn an Flughafen-Toiletten tummeln sich sehr viele Keime aus aller Welt.

Was muss ich zu Essen und Trinken im Flugzeug wissen?

Bestellen Sie sich im Flugzeug auch gerne Tomatensaft, obwohl sie ihn sonst nie trinken würden? Damit sind Sie nicht allein - und es hat einen Grund, warum er Ihnen über den Wolken so gut schmeckt: Durch den Kabinendruck verändern sich Ihre Geschmacksnerven und die Säure des Tomatensaftes wird im Flugzeug nicht mehr als so intensiv wahrgenommen.

So verhält es sich im Übrigen mit allem, was Sie im Flugzeug zu sich nehmen - und das sind gut und gerne 3.400 Kalorien pro Flug. Denn im Flugzeug essen wir mehr. Das hat verschiedene Gründe: Zum einen ist der Stress daran schuld. Zum anderen verändern sich unsere Geschmacksknospen aufgrund des veränderten Drucks.

Wissen Sie eigentlich, was sich hinter dem Begriff "Boeing Belly" verbirgt? Auch etwas, das durch den veränderten Kabinendruck verursacht wird: Nehmen Passagiere kohlensäurehaltige Getränke zu sich, kann dies leicht Blähungen verursachen.

Die veränderten Geschmacksnerven durch den Druckunterschied hat sich auch die Fluggesellschaft Cathay Pacific zu Nutzen gemacht: Sie hat ein Bier hergestellt, das erst im Flugzeug richtig gut schmeckt.

+ Praktisch: Der Kleiderhaken an Flugzeugtischen. © pixabay Übrigens: Flugzeugtische sind nicht nur für Essen und Trinken gedacht. Durch den begrenzten Raum im Flugzeug ist es wichtig, alles sehr multifunktional zu gestalten. Daher dient der Haken am Tisch zum Aufhängen von Jacken oder Pullovern, aber auch für Kopfhörer oder ähnliches. Der Haken befindet sich in den meisten Flugzeugen direkt am Tisch, in manchen ist er aber auch daneben angebracht. Wieder andere Airlines verfügen über diesen Haken erst gar nicht.

Was kann ich gegen Flugangst tun?

Eine Reise mit dem Flugzeug ist für einige Menschen eine ganz schöne Überwindung. Flugangst ist oftmals ein Unbehagen, in schlimmeren Fällen verursacht sie Panikattacken mit Herzrasen, Zittern oder Atemnot.

Um Stress vor dem Flug zu vermeiden, wirken aber oft schon kleine Übungen oder Tricks. In leichteren Fällen helfen schon der Verzicht auf Kaffee oder Entspannungsübungen. Zur Beruhigung kann ein Glas Rotwein getrunken oder ein leichtes Beruhigungsmittel genommen werden. Große Fluggesellschaften bieten sogar Seminare gegen Flugangst an.

Wie schwer darf Handgepäck im Flugzeug sein?

Die Angaben einiger großer Airlines für Sie im Überblick: Airline Gewicht Maße Airberlin 55 cm × 40 cm × 23 cm 8 kg Air France 55 cm × 35 cm × 25 cm 12 kg American Airlines 56 cm × 35 cm × 23 cm k.A. Germanwings 55 cm × 40 cm × 23 cm 8 kg Iberia 56 cm x 45 cm x 25 cm k.A. KLM 55 cm × 35 cm × 25 cm 12 kg Lufthansa 55 cm × 40 cm × 23 cm 8 kg Ryanair 55 cm × 40 cm × 20 cm 10 kg Bei Gewicht und Maßen von Handgepäck hat jede Fluglinie andere Vorgaben. Als Regel gilt: Informieren Sie sich vor Ihrem Flug auf der Webseite Ihrer Fluggesellschaft, wie schwer und groß Ihr Handgepäck sein darf.

Welche Menge an Flüssigkeit ist im Handgepäck erlaubt?

Laut EU-Richtlinien für Handgepäck dürfen Flüssigkeiten nur noch in geringen Mengen mitgeführt werden. Für Gegenstände mit vergleichbarer Konsistenz, wie Cremes und Gels, gilt dasselbe. Die Flüssigkeiten müssen dabei in Einzelbehältnissen abgefüllt sein.

Bei Handgepäck gilt demnach: Maximal 100 Milliliter pro mitgeführte Flasche, insgesamt darf so ein Liter an Flüssigkeiten im Handgepäck mitgenommen werden. Die Flüssigkeiten müssen in einem durchsichtigen, verschließbaren Beutel verstaut werden. Hierfür kann gut ein wieder verschließbarer Gefrierbeutel hergenommen werden. Pro Person ist nur einer dieser Beutel erlaubt. Diese Regelung gilt mittlerweile auch in sehr vielen anderen Ländern der Welt.

Unter Flüssigkeiten für das Handgepäck fallen folgende Dinge:

Deo

Creme

Mascara

Parfum

Zahnpasta

Lipgloss

Rasierwasser

Gel

Warum ist Rauchen im Flugzeug verboten?

Vor rund 25 Jahren wurde erstmals das Rauchen an Bord von Flugzeugen verboten. Die USA fingen damit an, Deutschland zog 1995 nach. Damals war die Lufthansa die erste deutsche Fluggesellschaft, bei der das Rauchen an Bord verboten war. Wiederum vier Jahre später, im Jahr 1999, war bei etwa weltweit 50 Airlines das Rauchen verboten.

Dennoch finden sich nach wie vor Aschenbecher auf den Toiletten und Nichtraucherzeichen über den Sitzen. Das hat einen einfachen Grund: Es ist Vorschrift. So heißt es laut Legal Information Institute: "Unabhängig davon, ob das Rauchen in irgendeinem anderen Teil des Flugzeugs erlaubt ist, müssen die Toiletten in sich geschlossene, abnehmbare Aschenbecher haben, die sich auf oder in der Nähe der Einstiegsseite jeder Toilettentür befinden."

Zudem gibt es laut der Europäischen Agentur für Flugsicherheit (AESA) folgende Vorschrift: "Wenn das Rauchen an Bord verboten ist, muss es wenigstens einen Hinweis dafür geben, der für alle Passagier in der Kabine deutlich lesbar ist." Weiter heißt es: "Hinweise, die auf das Rauchverbot verweisen, müssen so installiert sein, dass sie vom Cockpit aus bedient werden können und in leuchtendem Zustand während allen herrschenden Lichtverhältnissen in der Kabine von jeder Person an Bord gelesen werden können."

Ein Mann wurde neulich sogar zu neuneinhalb Jahren Haft verurteilt, weil er auf der Flugzeug-Toilette rauchte und den Müll während des Fluges in Brand steckte.

