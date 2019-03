Flugzeug-Passagier findet Ekelhaftes in Bordverpflegung - so reagiert die Airline

Ist für Sie die Bordverpflegung im Flugzeug auch das Highlight an Bord? Einem Passagier wurde das Essen nun vermiest - denn es aß noch jemand anderes mit.

Ein Passagier war am 8. März 2019 mit Delta Airlines von Detroit nach Seattle unterwegs - in der ersten Klasse. Doch als er dabei war, sein Essen zu sich zu nehmen, das ihm serviert worden war, musste er angeekelt innehalten.

Passagier findet "Mitesser" in Borverpflegung

In dem Essen des nicht weiter bekannten Passagiers befand sich nämlich ein kleines Tier, das er als Made identifiziert haben will, wie Matthew Klink auf seinem Blog berichtete. Der Passagier habe ihm das Video zur Veröffentlichung zukommen lassen.

Auf seinem Youtube-Kanal postete Klink das Video des unansehnlichen "Mitessers", wie er über den Rand eines Tellers krabbelt, in dem sich ein lecker anmutender Salat mit Lachs und Oliven befindet.

Der Passagier habe sich laut Aussage auf dem Blog darüber beschwert. Delta Airlines habe folgendermaßen geantwortet: "Im Namen unseres Vorstandsvorsitzenden Ed Bastian möchte ich mich aufrichtig für die unangenehme Mahlzeit entschuldigen, die Sie an Bord des Delta-Flugs 2892 erhalten haben. Wir arbeiten eng mit unseren Lebensmittelanbietern zusammen, um einheitliche, qualitativ hochwertige Mittag- und Abendessenportionen anzubieten, die alle unsere Passagiere ansprechen. Es ist jedoch klar, dass wir es auf dieser Reise vermasselt haben. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass ich Ihre Bedenken direkt an unser In-Flight- und Catering-Vendor-Führungsteam weitergebe, um zu verhindern, dass derartige Ereignisse in Zukunft erneut auftreten. Ich kann die Vergangenheit und Ihre Erfahrung nicht ändern, aber ich möchte Ihnen einen Geschenkgutschein in Höhe von 50 Dollar anbieten, damit Sie eine bessere Mahlzeit bekommen."

