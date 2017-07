Geheim-Code? Was diese Zimmernummer in Hotels bedeutet

Die Zimmernummer 420 verbirgt nicht nur in Hotels einen bestimmten Code.

Die Zimmernummer 420 enthält in vielen Hotels eine geheime Botschaft - doch nur Menschen mit bestimmten Vorlieben wissen, um welchen Code es sich dabei handelt.

Ein Geheimcode soll hinter der Zimmernummer 420 stecken, in vielen Hotels sei die Zahl demnach ein Zeichen dafür, dass dort besonders gerne Menschen wohnen, die Marihuana rauchen.

Zimmer 420: Der Kiffer-Code?

Der Geheim-Code soll seinen Ursprung bei einer Gruppe Schüler haben, die sich die "Waldos" nannten. Demnach habe Steve Waldo im Herbst 1971 eine Schatzkarte zu einem Ort auf der US-amerikanischen Point Reyes Halbinsel bekommen, an dem Marihuana wuchs. Die Karte wurde ihm von einem Freund geschenkt, dessen Bruder in der U.S. Coast Guard war und Cannabis anpflanzte.

Der Küstenwächter habe damals Angst gehabt, dass er damit erwischt würde. Darum erlaubte er Steve Waldo, das Marihuana zu ernten. Die Waldos trafen sich seither immer nach der Schule um genau 4.20 Uhr, um gemeinschaftlich einen Joint zu rauchen.

Code geht um die Welt

Aus diesem Ritual heraus entwickelte sich der Code "420" - erst bei den Waldos, schließlich wurde er auch bei anderen Menschen bekannt, die gerne einmal zum Joint griffen. Seitdem gilt bei Cannabis-Fans die Zahlenkombination in vielen Bereichen als Geheim-Code. So ist scheinbar der 20. April - in US-amerikanischer Schreibweise "4/20" - ein Feiertag unter Kiffern, wie Express.de berichtet.

Und auch in Hotels gilt die Zimmernummer 420 unter erfahrenen Marihuana-Konsumenten als der Ort, an dem die Liebe zum Gras ausgelebt wird. Daher lassen manche Hotels angeblich die Zimmernummer sogar komplett aus - um Kiffer-Parties vorzubeugen, bei denen dann auch gerne mal das Türschild als Andenken abgeschraubt wird.

