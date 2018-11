Großer Kreuzfahrt-Kalender 2019: Mit dieser Übersicht die richtige Seereise finden

Ob zu zweit, mit der Familie oder als Freunde – Kreuzfahrten stehen bei immer mehr Menschen hoch im Kurs. Im Überblick finden Sie die besten Jahreszeiten für Seereisen.

Auf Kreuzfahrt können Urlauber das ganze Jahr über verschiedene Orte und Kulturen entdecken – und das ohne ständiges Ein- und Auspacken. Doch wann reist es sich am besten wohin?

Für alle, die noch auf der Suche nach Inspiration sind, zeigt der Kreuzfahrt-Kalender von HolidayCheck geeignete Reiserouten für jeden Monat und was es dabei zu entdecken gibt.

Kreuzfahrten im Januar 2019: Dem Winter in die Karibik entfliehen

Weiße, palmengesäumte Strände und türkises Meer bei Temperaturen um die 30 Grad lassen den tristen Winter Europas für eine Weile vergessen. Neben Klassikern wie der Dominikanischen Republik und Kuba lohnt sich eine Kreuzfahrt in die westliche Karibik. Während Galveston Island vor der Küste von Texas eine große Auswahl an wenig überlaufenen Stränden bietet, beeindruckt die mexikanische Insel Cozumel ihre Besucher mit den geheimnisvoll wirkenden Maya-Ruinenstätten von Tulum.

+ Im Januar mit dem Kreuzfahrtschiff durch die Karibik. © Vibrant Image Studio shutterstock.com

Nur wenige Fahrtminuten von Grand Caymans Hauptstadt George Town und seinen bunten Holzhäusern im Kolonialstil entfernt, können Urlauber an Korallenriffen und einem Schiffswrack der US-Marine vor dem "Seven Mile Beach" mit zutraulichen Rochen auf Tauchfühlung gehen.

Reisedauer: Diese Route dauert mit der "Liberty of the Seas" ab 13.01.2019 z.B. acht Tage.

Kreuzfahrten im Februar 2019: Märchenreise durch den Orient und die Emirate

Auf ein Sightseeing der Superlative können sich Urlauber im Morgenland gefasst machen. Ob das höchste Gebäude der Welt, der "Burj Khalifa", mit Blick auf die künstlich angelegte Inselgruppe "The Palm" und das Luxus-Hotel mit Segel-Architektur "Burj Al Arab" oder die weltweit größte Moschee aus weißem Marmor und die schnellste Achterbahn der Welt in der "Ferrari World" Abu Dhabis. Wer davon eine Pause braucht, kann eine Wüstensafari durch die Sanddünen Dubais machen oder im bis zu 27 Grad warmen Persischen Golf baden.

+ Im Februar mit dem Kreuzfahrtschiff durch den Orient und die Emirate. © Kertu shutterstock.com

In die arabische Kultur aus 1001 Nacht einzutauchen, erlaubt Bahrains Hauptstadt Manama mit seinen von Weihrauch umgebenen Einkaufsstraßen, den "Souks", in denen traditionelle Gewänder und Gewürze gehandelt werden.

Reisedauer: Diese Route dauert mit der "Mein Schiff 4" ab 11.02.2019 z.B. acht Tage.

Kreuzfahrten im März 2019: Kulturreise im fernen Osten

In buddhistische Kulturen eintauchen und bei Temperaturen um die 28 Grad am Strand die Seele baumeln lassen – das macht eine Kreuzfahrt durch Südostasien möglich. So vereint Singapur mit seiner trendigen Skyline des Stadtteils "Marina Bay" und dem Viertel "Little India" mit seinen farbenfrohen Tempeln Moderne und Tradition. Auch von den 452 Meter hohen "Petrona Twin Towers" im malaysischen Kuala Lumpur lässt sich dieser Gegensatz und der Kulturmix beobachten.

+ Im März mit dem Kreuzfahrtschiff durch den fernen Osten. © Ketu shutterstock.com

In Bangkok können sich Urlauber von dem lebendigen Treiben der Hauptstadt Thailands auf der Rooftop-Bar "Zoombar" des Anantara Hotels zurückziehen. Die thailändische Insel Ko Samui bietet dagegen mit Stränden wie dem "Chaweng Beach", Katamaran-Touren und Tauchmöglichkeiten eine Oase der Erholung.

Reisedauer: Diese Route dauert mit der "AIDAbella" ab 04.03.2019 z.B. 14 Tage.

Kreuzfahrten im April 2019: Auf zu den "Inseln des ewigen Frühlings", die Kanaren und Madeira

Keine Inselgruppe bietet eine solche Vielfalt an Landschaften und Freizeitaktivitäten wie die Kanaren. Während Fuerteventura ein Mekka für Wind- und Kitesurfer bereithält, bietet Teneriffa mit dem höchsten Berg Spaniens, dem "Teide", selbst bei Temperaturen um die 25 Grad ein Schneeparadies für Einheimische und Besucher.

+ Im April mit dem Kreuzfahrtschiff durch die Kanaren und Madeira. © andre van de sande shutterstock.com

Familien können am sechs Kilometer langen, feinen Sandstrand vor den Dünen von Maspalomas auf Gran Canaria einen entspannten Tag einlegen oder die kupferrote bis schwarze Vulkanlandschaft im Timanfaya-Nationalpark auf Lanzarote erkunden. Wer in einem Meer aus exotischen Pflanzen versinken möchte, sollte den botanischen Garten "Jardim do Monte Palace" auf der portugiesischen "Blumeninsel" Madeira besuchen.

Reisedauer: Diese Route dauert mit der "AIDAnova" ab 06.04.2019 zum Beispiel sieben Tage.

Kreuzfahrten im Mai 2019: Eine Schiffsreise ins Land der unbegrenzten Möglichkeiten

Für alle, die nicht auf den europäischen Sommer warten wollen, bietet eine Kreuzfahrt entlang der US-Westküste schon im Mai sommerliche, nicht zu heiße Temperaturen. Vom grünen Vancouver über die ehemalige Hippie-Hochburg San Francisco bis hin zum multikulturellen Los Angeles reichend, vereint diese Schiffsreise Natur- und Stadterlebnisse für jedes Alter. So fasziniert San Francisco mit bekannten Wahrzeichen wie der "Golden Gate Bridge" und dem früheren Hochsicherheitsgefängnis Alcatraz.

+ Im Mai mit dem Kreuzfahrtschiff durch die USA. © Kawin Towe shutterstock.com

Wer in die Filmwelt Hollywoods eintauchen möchte, kommt in Los Angeles nicht an den Universal Studios und dem berühmten "Walk of Fame" vorbei, der einen Blick auf die Hollywood Hills ermöglicht. Die kalifornische Sonne lässt sich hingegen am besten am "Venice Beach" genießen.

Reisedauer: Diese Route dauert mit der "Ruby Princess" ab 05.05.2019 z.B. sechs Tage.

Kreuzfahrten im Juni 2019: Fjord-Tour vor Norwegens Küsten

Wer sich eine der eindrucksvollsten Landschaften nicht entgehen lassen möchte, sollte sich für eine Nordland-Kreuzfahrt entscheiden – während der 24 Stunden langen Helligkeit gibt es im Juni einiges zu Bestaunen. Auf dieser Kreuzfahrt können Urlauber von Hauptstädten wie Oslo über bunte Fischerdörfer bis zu Gletschern und Gebirgsketten einiges erkunden.

+ Im Juni mit dem Kreuzfahrtschiff durch die Fjorde Norwegens. © Harvepino shutterstock.com

In der ehemaligen Wikingersiedlung Bergen werden Besucher des UNESCO-Weltkulturerbes Bryggen durch die Holzhäuser aus dem zwölften Jahrhundert in die Hansezeit vor 800 Jahren zurückversetzt. Das Highlight dieser Kreuzfahrt ist die nicht untergehende Mitternachtssonne am Nordkap, die Beobachtern ein Naturschauspiel am Himmel bietet.

Reisedauer: Diese Route dauert mit der "Mein Schiff 5" ab 20.06.2019 z.B. elf Tage.

Kreuzfahrten im Juli 2019: Eine Expedition in die Natur Alaskas

Eine Gelegenheit, dem heißen Sommer zu entfliehen und die Vielfalt der sonst schwer zu erreichenden Natur zu entdecken, bietet eine K reuzfahrt von Seattle an der US-Ostküste über Alaska bis nach Vancouver in Kanada. Bei Temperaturen um die zwölf Grad können Outdoor-Fans auf Husky-Schlitten durch Gletscherlandschaften fahren oder in Kajaks den Ozean durchqueren und mit etwas Glück Delfinen oder Orca-Walen begegnen.

+ Im Juli mit dem Kreuzfahrtschiff durch die Natur Alaskas. © orangecrush shutterstock.com

Einen besonderen Nervenkitzel verspricht das Überqueren der Capilano-Suspension-Seilbrücke, die 230 Meter über einem rauschenden Fluss in Vancouver schwingt. Wer Entspannung sucht, kann in heißen Quellen die Aussicht auf die umliegenden Berge und Wälder genießen und dabei vielleicht sogar den ein oder anderen Blick auf wilde Bären oder Wölfe erhaschen.

Reisedauer: Diese Route dauert mit der "Celebrity Solstice" ab 12.07.2019 z.B. acht Tage.

Kreuzfahrten im August 2019: Vielfältige City-Tour entlang der Ostsee

Neulinge, die noch nicht wissen, ob ihnen ein Urlaub auf einem Schiff taugt, können mit einer Mini-Kreuzfahrt ab drei Tagen durch den zu dieser Zeit noch warmen Norden Europas ins Baltikum anfangen. Wer auf den Geschmack gekommen ist und länger durchhält, lernt einiges kennen – angefangen mit den königlichen Schlössern und bunten Häusern mit überdimensionalen Dächern von Kopenhagen.

+ Im August mit dem Kreuzfahrtschiff entlang der Ostsee unterwegs. © Oleksiy Mark shutterstock.com

In Stockholm empfiehlt sich eine Bootsfahrt zum ABBA-Museum auf der Insel Djurgården und bei Tallinns gut erhaltener Altstadt, einem UNESCO-Weltkulturerbe Estlands, dürfte Mittelalter-Fans das Herz aufgehen. Einen märchenhaften Abschluss findet die Reiseroute in St. Petersburg, dessen prunkvolle Wahrzeichen und Zarenresidenzen sich am besten mit einer geführten Tour anschauen lassen.

Reisedauer: Diese Route dauert mit der "Norwegian Getaway" ab 18.08.2019 z.B. zehn Tage und eine ähnliche Route mit der "Color Magic" (97% Weiterempfehlung) ab 04.08.19 drei Tage.

Kreuzfahrten im September 2019: Insel-Hopping in "Great Britain"

Auch eine Schiffsreise zu den britischen Inseln eignet sich für Kreuzfahrt-Newbies, die noch nie per Schiff verreist sind – und die Regentropfen nicht aus der Ruhe bringen. Denn im September gilt Großbritannien mit moderaten Temperaturen um die 13 Grad als ein angenehmes Reiseziel, das sowohl historische Städte als auch grüne Landschaften zu bieten hat.

+ Im September Insel-Hopping in "Great Britain". © Stefano Odorizzi shutterstock.com

Auf der Route von der Hauptinsel England über Schottland und Irland nach Wales haben Urlauber die Wahl zwischen der nie stillstehenden Metropole London, der Hafenstadt Southampton, dem gemütlichen Edinburgh und der berühmten Guinness-Brauereistadt Dublin. Wanderer können die weitläufige Landschaft der schottischen Highlands entdecken, die karge Bergen und Seen wie den sagenumwobenen Loch Ness beherbergen.

Reisedauer: Eine ähnliche Route dauert mit der "Crown Princess" ab 10.09.19 13 Tage.

Kreuzfahrten im Oktober 2019: Im Fluss auf der Donau durch Europa

Eine Zeitreise in die Historie Osteuropas ermöglicht eine Flusskreuzfahrt auf der Donau. Dort wird eine Reise in die Vergangenheit Passaus durch eine Führung mit dem Stadtfuchs, eine Art interaktives Improvisations-Theater, bei dem barocke Edelleute und Ritter zum Leben erwachen, zum Erlebnis.

+ Im Oktober mit dem Kreuzfahrtschiff auf der Donau durch Europa. © Tatiana Volgutova shutterstock.com

Anschließend können Schiffsgäste in Wien die Gemächer der österreichischen Kaiserin Sissi und in Budapest das am Donauufer gelegene, ungarische Parlament erkunden. In Bratislava lohnt es sich, die Altstadt und die Burg, das größte historische Bauwerk der slowakischen Hauptstadt, zu besuchen.

Reisedauer: Diese Route dauert mit der "A-ROSA RIVA" ab 19.10.2019 z.B. acht Tage.

Kreuzfahrten im November 2019: Von Küste zu Küste durch Südamerika

Wenn es in Europa kühl und nass wird, beginnt in Südamerika der Sommer – das geeignete Reiseziel also für eine Kreuzfahrt an sonnenverwöhnte Strände, in deren Nähe es auch kulturell viel zu erkunden gibt. So können Urlauber am Strand von Fort Lauderdale in Florida, das als das Venedig Nordamerikas gilt, in den warmen Ozean eintauchen.

+ Im November mit dem Kreuzfahrtschiff durch Südamerika. © marchello74 shutters tock.com

In Rio de Janeiro lässt es sich nicht nur entlang der Copacabana spazieren, sondern auch mit der Seilbahn auf den Zuckerhut-Felsen fahren oder von der Christusfigur "Cristo Redentor" aus auf die brasilianische Hauptstadt blicken. Anschließend reißt Argentiniens Hauptstadt Buenos Aires mit ihrem lateinamerikanischen Flair und freien Tango-Tänzen zu Live-Musik jeden Besucher mit.

Reisedauer: Eine ähnliche Route dauert mit der "Zaadam" ab 02.11.2019 z.B. 17 Tage.

Kreuzfahrten im Dezember 2019: Neujahr am warmen Mittelmeer statt Weihnachtstrubel in der Heimat

Ob als Single, Paar oder Familie – wer keine Kosten scheut, um Silvester einmal woanders zu verbringen, dem empfiehlt sich eine Mittelmeer-Kreuzfahrt. Die geschichtsträchtigen Metropolen und mediterranen Köstlichkeiten Spaniens, Italiens und Frankreichs lassen keine Langeweile aufkommen. So beginnt die nördliche Reiseroute mit einem Halt in Palma de Mallorca, wo die alles überragende Kathedrale "La Seu" den Startpunkt für einen Stadtrundgang bietet.

+ Im Dezember mit dem Kreuzfahrtschiff durch das Mittelmeer. © javarman shutterstock.com

Vor Rom wird der rund 70 Kilometer lange Transfer in die "ewige Stadt" belohnt: Während das Colosseum seine Besucher in Gladiatorenkämpfe des ersten Jahrhunderts entführt, garantiert der Petersdom einen Blick über die Dächer des Vatikans. In Barcelona können Schiffsgäste die Basilika "Sagrada Familia" besichtigen oder auf der "La Rambla" flanieren.

Reisedauer: Diese Route dauert mit der "AIDAsol" ab 21.12.2019 z.B. sieben Tage.

