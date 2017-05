Kann die Sitzplatzreservierung im Zug eigentlich verfallen?

Was manche nicht wissen: Ihre Sitzplatzreservierung im Zug kann verfallen.

Sitzplatzreservierungen sorgen für eine entspannte Reise mit der Bahn. Doch kann es eigentlich passieren, dass meine Reservierung wieder verfällt?

Ihren reservierten Sitzplatz sollten Sie nach Betreten des Zuges einnehmen. Denn die Reservierung kann verfallen - und dann verbringen Sie die Zugfahrt doch wieder stehend im Gang.

Sitzplatzreservierung kann verfallen

Beachten Sie auf Ihrer Reise, dass Ihre Sitzplatzreservierung verfallen kann: Sollten Sie 15 Minuten nach Abfahrt des Zuges nicht an Ihren Platz sitzen, könnte es sein, dass sich jemand anderes stattdessen dorthin setzt. Denn nach einer Viertelstunde erlischt die Reservierungsanzeige über den Sitzen. Wenn Sie den Sitzplatz also nicht rechtzeitig einnehmen, haben Sie später keinen Anspruch mehr darauf.

Das Gleiche gilt auch, wenn Sie während der Fahrt den Sitzplatz für längere Zeit verlassen, wenn sie zum Beispiel den Speisewagen besuchen. Sie sollten Ihren Platz dann deutlich als besetzt kennzeichnen, etwa mit Ihrer Jacke oder einer Tasche, in der sich nicht Ihre Wertsachen befinden. Sie können auch Ihren Sitznachbarn informieren, dass er ein Auge auf Ihren Platz hat. So müssen Sie Ihr Eigentum nicht unbeaufsichtigt am Platz zurücklassen.

