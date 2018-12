Was kostet so eine Kreuzfahrt eigentlich - und wo muss ich draufzahlen?

Massentourismus und Luxus - passt das zusammen? Diese Frage stellte sich das WDR-Magazin "Ausgerechnet" zum Thema Kreuzfahrten. Was kostet so eine Reise eigentlich?

Kreuzfahrten liegen mittlerweile in geradezu jeder Altersklasse im Trend, schließlich gibt es die Touren für jeden Geschmack und jeden Geldbeutel. Aber mit welchen Kosten muss man auf einer Kreuzfahrt wirklich rechnen? Und wo verstecken sich Preisfallen?

Eine Kreuzfahrt, die ist lustig - aber auch erschwinglich?

In der WDR-Sendung "Ausgerechnet: Kreuzfahrt" vom 14.12.18 hat sich Daniel Assmann für fünf Tage auf eine Kreuzfahrt begeben. Start war in Civitavecchia bei Rom. Für seine Balkonkabine musste er 1.870,20 Euro hinblättern, im Hinblick auf Luxus sei aber noch Luft nach oben gewesen. Aber immerhin: 250 Euro mehr als die Innenkabine kostet die Kabine mit Balkon.

Der Reporter wollte nun genau wissen, was kriegt er für sein Geld - und wo musste er noch draufzahlen?

Das MSC Kreuzfahrtschiff Splendida der Fantasia-Klasse in Zahlen:

Das Kreuzfahrtschiff ist rund 333 Meter lang und 66,8 Meter hoch.

So viel müssen Sie für die Minibar in der Kreuzfahrt-Kabine hinblättern

Getränk / Snack Preis 33cl Beck's 4,70 € 33cl Heineken 4,70 € 50cl Stilles Wasser 1,55 € 100cl Stilles Wasser 2,60 € 50cl Wasser mit Sprudel 1,55 € 100cl Wasser mit Sprudel 2,60 € 1 Dose Erdnüsse 2,70 € 1 Dose Nuss-Mix 2,70 € 1 Tüte Chips 3,80 € Der Schock für den Reporter beginnt schon beim Betreten der Kabine und einem ersten Blick auf die Preise der Getränke und Snacks in der Minibar. Die haben es nämlich in sich, wie die Tabelle zeigt:

Speisen auf der Kreuzfahrt inklusive

Während man in der Minibar teils tief in die Tasche greifen muss, gibt es dafür zahlreiche Speisen am Buffet oder im Á-la-carte-Restaurant inklusive. Wer sein Frühstück in die Kabine haben möchte, der zahlt allerdings einen Aufpreis von 3,50 Euro. Die Getränke müssen wiederum einige Gäste, je nach Tarif, selbst bezahlen. Ausgenommen seien Tee, Kaffee und Wasser. Für einen kleinen Weißwein und eine Cola zahlt der Reporter 8,97 Euro. Service Charge schon mit eingerechnet.

Doch was bedeutet die Service Charge eigentlich genau? Sie umfasst das Trinkgeld für die Mitarbeiter, die nicht an den Bars arbeiten, und wird zunächst einmal mit abgebucht, kann später aber vom Gast zurückgefordert werden, wenn er aus einem Grund diese Gebühr nicht zahlen möchte.

Getränke-Pakete auf der Kreuzfahrt günstiger

Getränke an der Bar muss jeder Passagier selbst bezahlen. Doch hier gibt es bestimmte Pakete, die zu unterschiedlichen Preisen verschiedene Getränke enthalten. Diese jedoch lassen sich in diesem Fall wieder nur für die komplette Dauer der Reise buchen, und nicht für einzelne Tage. Man sollte sich also schon vorher überlegen, welches Getränkepaket man buchen will. Für's Ausprobieren bleibt hier leider keine Zeit - es sei denn, Sie verschenken gerne Geld.

