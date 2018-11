Das sind die besten Kreuzfahrtschiffe des Jahres - doch eines überrascht

Aida, Tui Cruises oder MSC: Kreuzfahrten boomen. Entsprechend groß ist auch die Auswahl an Schiffen. Welches Schiff zu Ihnen passt, zeigen die Kreuzfahrt Guide Awards.

Für Familien, Paare, Singles oder bestimmte Hobbys und Vorlieben: Heutzutage gibt es unzählige Kreuzfahrtschiffe, die ihr Angebot speziell auf eine Zielgruppe ausrichten, um den Urlaubern das bestmögliche Reise-Erlebnis zu bescheren. Auch 2018 boomt der Trend zur Kreuzfahrt - doch welches ist das passende Schiff für mich? Aufschluss darüber sollen seit 2008 die Kreuzfahrt Guide Awards geben, die die besten Schiffe in sieben Kategorien auszeichnen.

Kreuzfahrt Guide Awards 2018: Aida und Tui Cruises haben die Nase vorn

Auch dieses Jahr konnten wieder die beliebten Kreuzfahrt-Unternehmen Aida und Tui Cruises punkten. Besonders in den Kategorien Familienfreundlichkeit sowie Sport- und Wellnessangebot hatten beide bei der Jury aus Fachjournalisten und Reise-Experten die Nase vorn. So konnte das Familien-Schiff " Aida Perla " mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis sowie Kabinen für größere Familien überzeugen.

Das neueste Tui-Flagschiff "Mein Schiff 1" ist hingegen für all diejenigen interessant, die lieber im Spa-Bereich relaxen und/oder sich sportlich betätigen wollen. Wer dagegen im Urlaub Spaß und Action sucht, der sollte sich die "Norwegian Bliss" der Norwegian Cruise Line genauer ansehen. Der Dampfer hat nicht nur eine Freefall-Wasserrutsche, eine Bowling- und eine Kartbahn, sondern auch viel Animation und Entertainment am Abend zu bieten.

Service, Beste Routen und für Gourmets: Diese Kreuzfahrtschiffe konnten ebenfalls einen Award ergattern

Echte Feinschmecker, die es sich so richtig gut gehen lassen wollen, sind dagegen mit der "MS Europa 2" bestens bedient, so die Jury. Hier können sich Passagiere durch sieben Restaurants mit Sterneküche schlemmen sowie Cocktails in sechs verschiedenen Bars schlürfen. Die Schwester-Schiffe "Sea Dream I und II" werden von der Jury für ihren exzellenten Service gelobt und die "MS Amadea" von Phoenix Reisen bietet den Experte zufolge die "Besten Routen" an. Schließlich fährt sie auch so exotische Ziele wie Singapur oder die südafrikanische Küste an.

Wer in heimischen Gefilden bleiben möchte, dem raten die Experten die " Nicko Vision ". Der Dampfer, der erst seit 2018 über die Donau schippert, erhielt den Award als bestes Flussschiff.

Sonderpreis: Neue Aida läuft mit Flüssigerdgas

Einen Sonderpreis erhielt hingegen wieder ein Schiff der Aida-Flotte - und das, obwohl es noch nicht einmal ausgelaufen ist: die "Aida Nova". Der Grund dafür: Sie wird als erstes Kreuzfahrtschiff überhaupt mit Flüssigerdgas als Treibstoff betrieben. Anfang Dezember sollen die ersten Passagiere befördert werden können.

