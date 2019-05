Kreuzfahrt-Experte rät: Diesen einen Fehler sollten Passagiere niemals machen

Kreuzfahrten sind auch deshalb so beliebt, weil Passagiere so viele verschiedene Orte entdecken können. Das kann ihnen aber schnell zum Verhängnis werden.

Von Hafen zu Hafen schippern und neue Orte rund um den Globus entdecken: Für viele Menschen ist genau das der Grund, eine Kreuzfahrt zu unternehmen. Doch nun verriet ein Kreuzfahrt-Experte, warum genau das für Passagiere ein übles Ende nehmen kann.

Wer auf Kreuzfahrt an Land geht, kann einen großen Fehler machen

Jay Herring schreibt in seinem Buch "The Truth About Cruise Ships", das dem britischen Express vorliegt, über seine Erfahrungen auf einem Kreuzfahrtschiff. Der ehemalige Kreuzfahrtmitarbeiter erklärt darin, wie wichtig es sei, dass Passagiere rechtzeitig zum Schiff zurückkehren, da es nicht auf sie warte, wenn sie zu spät seien.

"Einige Passagiere dachten, das Schiff würde auf sie warten, wenn sie zu spät in den Hafen zurückkommen", so Herring. "Aber lassen Sie keinen Fehler passieren: Das Schiff wird ohne Sie abfahren. Es wartet nur ungefähr fünfzehn Minuten nach der geplanten Abfahrtszeit. Wenn Sie nicht an Bord sind, dann adios."

Es gebe aber auch Ausnahmen, erklärt Herring: "Das Schiff würde warten, wenn verspätete Passagiere dem Schiff mitteilen würde, dass sie verspätet seien. Aber der Kapitän hat nie auf vermisste Passagiere gewartet, wenn er keine Ahnung hatte, wann sie zurück zum Schiff schlendern könnten."

Hering erinnerte sich an zwei Gelegenheiten, als Passagiere zu spät dran waren: "Ich stand an der Gangway, als ein Paar an einem regnerischen Tag in Cozumel beinahe die Abfahrt verpasste. Sie waren die einzigen zwei vermissten Passagiere, und sobald sie an Bord gingen, wurde die Gangway gezogen und das Schiff setzte sofort die Segel."

Das Paar habe sich damit gerechtfertigt, dass es den starken Regen, der damals herrschte, hatte abwarten wollen, wurde jedoch von einem Sicherheitsbeamten des Schiffes sofort zurechtgewiesen, dass das Kreuzfahrtschiff aus diesem Grund nicht auf die beiden warten könne, wie Herring berichtet. Passagiere sollten also immer sichergehen, dass sie das Schiff rechtzeitig vor der Weiterfahrt erreichen.

