Kreuzfahrtschiff-Mitarbeiter: "Leider durften wir die Gäste nicht schlagen"

Angestellte von Kreuzfahrtschiffen haben es nicht immer leicht. Ihre Aufgabe ist es, Passagieren Wünsche zu erfüllen. Doch nicht immer geschieht dies gern.

Kreuzfahrtmitarbeiter sind stets auf guten Service bedacht, schließlich soll es den Passagieren an Bord an nichts fehlen.

Doch dabei gibt es auch eine dunkle Kehrseite: Wenn Kreuzfahrt-Gäste sich nicht zu benehmen wissen, kann der Crew schon auch mal der Kragen platzen.

Diese Dinge würden Kreuzfahrt-Mitarbeiter gerne mit Passagieren machen - können es aber nicht

Dieses Verhalten dürfen Angestellte auf Kreuzfahrtschiffen natürlich nicht nach außen tragen - schließlich muss adäquater Service an Bord garantiert sein - und den Kreuzfahrt-Passagieren zu spüren geben. Gegenüber dem Portal Business Insider verrieten bereits vor längerer Zeit einige aktuelle und ehemalige Kreuzfahrtmitarbeiter, was sie mit Passagieren an Bord gerne machen würden oder ihnen oftmals gerne sagen würden, es aber schlichtweg nicht können bzw. dürfen.

Ein ehemaliger Mitarbeiter der Kreuzfahrtlinie Seabourn Cruise Line packte die Wahrheit schonungslos auf den Tisch: "Die meisten Gäste waren wirklich nette Leute, aber es gab einige, die das 'Amerikanischsein' etwas zu weit trieben. Sie waren schroff und haben jede Nacht viel zu viel getrunken, also wäre es schön gewesen, ihnen die Privilegien rauszuprügeln, aber leider durften wir die Gäste nicht schlagen."

Lesen Sie hier: Günstige "Stornokabinen" auf der Kreuzfahrt: Gibt es sie eigentlich wirklich?

Eine ehemalige Barfrau der Kreuzfahrtlinie Carnival Cruise beschrieb dagegen, wie sich ihr Gehalt in etwa einordnen ließ: "Zusätzliche Trinkgelder waren meine stärkste Einnahmequelle."

Ein Mitarbeiter der Royal Caribbean verriet, warum man sich als Passagier unbedingt mit einem Mitarbeiter oder einer Mitarbeiterin des Kreuzfahrtschiffes anfreunden sollte: "Lernen Sie ein Crewmitglied kennen und finden Sie heraus, wo die wirklich guten Orte liegen, wenn das Schiff am Hafen anlegt."

Lesen Sie hier: Warum Sie auf einer Kreuzfahrt niemals grüne Socken tragen sollten.

Video: Neun skurrile Kreuzfahrt-Fakten

Gehen Sie dieses Jahr auf Kreuzfahrt?

Auch interessant: Wer auf Kreuzfahrt grüne Socken trägt, verstößt damit gegen ein ungeschriebenes Gesetz.

sca