Hier finden Sie die drei besten Campingplätze an der kroatischen Adriaküste

Kroatien gehört zu den beliebtesten Reisezielen Europas, besonders bei Campern. Wir zeigen Ihnen von 130 Campingplätzen die drei schönsten an der kroatischen Küste.

Bei einer Befragung unter 1.000 Campern gaben 35,6 Prozent der Teilnehmer an, dass Kroatien ihr liebsten Reiseziel am Meer ist. Damit ist das kleine Land die Nummer eins für den Meeresurlaub im Ausland. Mit seiner 2.000 Kilometer langen Küste und seinen über 1.000 Inseln an der klarblauen Adria zieht Kroatien Alt und Jung in seinen Bann. Es bietet angenehm mediterranes Klima, und von Partystränden bis hin zu einsamen, verträumten Buchten sowie Familien- und Dünenstränden ist für jeden etwas dabei.

Die kroatischen Strände sind außerdem für ihre Sauberkeit bekannt: In den letzten Jahren wurden rund 116 aller Strände mit dem Gütesiegel "Blaue Flagge" ausgezeichnet. Die Camping-Experten von Pincamp stellen die drei schönsten Campingplätze an der Adriaküste vor.

Camping für die ganze Familie nahe Novigrad in Kroatien

Nur 4 Kilometer vom Stadtzentrum Novigrad in Istrien entfernt, befindet sich der Campingplatz "Aminess Maravea Camping Resort". Erst in diesem Jahr wurde hier ein nagelneuer Poolkomplex mit Kinderbecken, Gezeitenbad mit Meerwasser und Sonnenterrasse gebaut. Die Region überzeugt mit einem Mix aus natürlichen und gepflasterten Abschnitten. Am Strand befinden sich zahlreiche Duschen, sowie eine Bar und ein Restaurant. Für Haustiere gibt es einen separaten Bereich.

Auch für Sportbegeisterte bietet der Platz einiges, denn man kann Tretboote, Kajaks und Jetskis mieten. "Aminess Maravea Camping Resort" verfügt außerdem über ein Fußball-, und Basketballfeld sowie einen Tennisplatz und ein ausgezeichnetes Netz an Radwegen. Speziell für Jugendliche gibt es einen Teen-Room mit "no-adults"-Gebot. Bei den anderen Familienmitgliedern sorgt außerdem ein abwechslungsreiches Animationsprogramm für ordentlich Stimmung. Auch Vierbeiner kommen auf dem Campingplatz nicht zu kurz, denn für sie gibt es einen tollen Hundeübungsplatz.

Kroatienurlaub: Die Seele baumeln lassen am Strand von Tar

Nördlich von Porec befindet sich der wunderschöne Ort Tar. Dieser ist für sein wertvolles Olivenöl ebenso bekannt wie für zahlreiche archäologische Funde aus der Antike bis hin zur Neuzeit. Nahe Tar-Vabriga befindet sich der Campingplatz "Santa Marina Boutique Camping ". Dieser ist brandneu und hochmodern, denn er wurde erst im Jahr 2018 erbaut. Der Strand ist nur 800 Meter entfernt und verfügt über Stein-, Kiesel- sowie Felsabschnitte. Rund um den Campingplatz lädt ein Wald zu schönen Spaziergängen ein.

+ Blick auf den Strand von Tar. © Pincamp

Der Platz liegt 112 Meter über dem Meeresspiegel, sodass Camper bei schönem Wetter den Blick vom Glockenturm der Kirche Tar bis auf den Markusplatz in Venedig schweifen lassen können. Sportbegeisterte spielen Tischtennis und Volleyball oder leihen sich Elektrofahrräder und Mountainbikes aus. Im Sommer findet das Fest von Tar statt. Es ist für seine traditionellen Eselwettrennen, seinen allegorischen Kinderumzug mit Masken, seine kulinarischen Spezialitäten sowie seine gute Musik weltbekannt.

Rundumkomfort für Camper auf der kroatischen Insel Krk

Die Insel Krk in der Kvarner-Bucht ist die größte Insel Kroatiens. Ihren Beinamen "Goldene Insel" trägt sie wegen des besonderen Lichtes ihrer Sommertage und ihrer unvergesslichen Sonnenuntergänge. Auf Krk liegt der Campingplatz "Autokamp Njivice". Der Platz verfügt über viele Stellplätze und Mobilheime, welche teilweise direkt am Meer mit Blick auf die Adria gelegen sind. Manche der Mobilheime verfügen sogar über einen Whirlpool. Die Bars und das Restaurant liegen ebenfalls direkt am Meer mit Blick auf das glasklare Wasser. Der Strand erstreckt sich entlang des Campingplatzes, ein großer Teil ist feiner Kiesstrand, aber es gibt auch Stein- und Felsbuchten. Eine Relax- und die Massagezone am Strand sorgen für zusätzliche Entspannung.

+ Der Campingplatz Autokamp Njivice auf Krk. © Pincamp

Sportkurse und Workshops werden für Kinder und Erwachsene veranstaltet, außerdem gibt es Tennisplätze sowie ein Fitnesszentrum. Ein besonderes Highlight für die Kleinen ist die erst kürzlich eröffnete Reitschule. Wer auf Action steht, kann sich auf Krk beim Jetski-Fahren auspowern. Ein Paddelbootverleih bietet zusätzlich Abwechslung. Für alle, die die wunderschöne Unterwasserwelt der Insel erkunden möchten, bietet eine Tauchschule Kurse sowie Ausstattung für Anfänger und Fortgeschrittene an.

