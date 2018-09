Geheime Codes? Das bedeuten die Nummern auf Flugtickets wirklich

Jedes Flugticket verfügt über eine Flugnummer aus Buchstaben und Ziffern. Anhand dieser Nummer können Sie genau sagen, wohin und mit welcher Airline ein Flug geht.

Flugnummern setzen sich aus dem jeweiligen IATA-Airline-Code sowie maximal fünf Ziffern zusammen, die wiederum darauf schließen lassen, von welchem Ort ein Flug welchen Zielflughafen anfliegt.

So weisen Flugnummern auf die Länge des Flugs hin

Susanne Rihm, Pressesprecherin von Condor, verriet gegenüber dem Portal Travelbook: "Unsere Flugnummern 1-999 stehen für Kurz- und Mittelstreckenflüge im Nicht-EU-Bereich, die Zahlen von 1000-1999 für solche innerhalb der EU." 2000er-Flugnummern stünden dagegen für Langstreckenflüge, 3000er-Flugnummern für Vollcharter-Flüge.

Bei Ryanair dagegen lässt sich aus dem Flugnummern nicht immer etwas lesen. Vorneweg steht der IATA-Airline-Code "FR", zwischen der Strecke von Dublin nach Birmingham lautet die Flugnummer laut dem Portal Telegraph etwa "FR666".

Lesen Sie hier: Wie viel Zeit muss ich am Flughafen einplanen?

Das bedeuten die Flugnummern bei der Lufthansa

Anja Lindenstein von der Lufthansa erklärte Travelbook, dass die Vergabe der Flugnummern der Airline einer Struktur folge. "So sind beispielsweise Flugnummern im 400-Bereich in der Regel Flüge nach Nordamerika", so Lindenstein. "500er-Nummern sind für Flüge nach Südamerika sowie Afrika vorgesehen, 600er-Flugnummern Richtung Naher Osten oder 700er-Nummern Richtung Fernost."

Die Flugnummern bei der Lufthansa folgen also einem Schema, das jeweils mit den Buchstaben "LH" beginnt, was für Lufthansa steht:

LH400 bis LH499: Flüge von/nach Nordamerika

LH500 bis LH599: Flüge von/nach Südamerika und Afrika

LH600 bis LH699: Flüge vom/in den Nahen Osten

LH700 bis LH799: Flüge aus/nach Fernost

Lesen Sie hier: Darum sind diese kleinen Aufkleber so wichtig für Ihr Fluggepäck.

Das bedeuten die Flugnummern bei Condor

Bei Condor steht vor jeder Flugnummer die Buchstabenfolge "DE". Diese steht für die Airline Condor:

DE1 bis DE999: Kurz- oder Mittelstrecke außerhalb der EU

DE1000 bis DE1999: Kurz- oder Mittelstrecke innerhalb der EU

DE2000 bis DE2999: Langstrecke

DE3000 bis DE3999: Vollcharter

Lesen Sie hier: Gepäck für Flug noch nicht gebucht? So teuer wird es für vergessliche Passagiere.

Übersicht der IATA-Airline-Codes deutscher Fluggesellschaften

Fluggesellschaft IATA Rufzeichen Aerologic 3S GERMAN CARGO Air Hamburg HH AIR HAMBURG Condor Flugdienst DE CONDOR Deutsche Lufthansa LH LUFTHANSA European Air Transport Leipzig QY EUROTRANS Eurowings EW EUROWINGS Germania ST GERMANIA Germanwings 4U GERMAN WINGS Hahn Air Lines HR ROOSTER Luftfahrtgesellschaft Walter HE WALTER Lufthansa Cargo LH LUFTHANSA CARGO Lufthansa CityLine CL HANSALINE MHS Aviation M2 SNOWCAP Private Wings 8W PRIVATE WINGS RWL Luftfahrtgesellschaft DZ RHEINTRAINER Sylt Air 7E SYLT-AIR Travelair U3 TRAVELAIR TUIfly X3 TUIJET

Auch interessant: Fliegen mit Hund: Was muss ich beachten?

sca