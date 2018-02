Sicherheit auf Reisen: Lufthansa testet Gesichtserkennung an Flughäfen

Grenzkontrollen

+ © picture alliance / Uwe Anspach/d Die Fluggesellschaft Lufthansa will neue Sicherheitsverfahren testen. © picture alliance / Uwe Anspach/d

In den USA soll bald dauerhaft die Gesichtskontrolle für internationale Reisende an Flughäfen gelten. Auch in Deutschland testen Airlines das Sicherheitsverfahren.