"Was in Gottes Namen...": Mann sorgt mit widerlicher Aktion im Flugzeug für Ekel

Wer sich für einige Stunden mit fremden Menschen auf engem Raum befindet, sollte sich zu benehmen wissen. Im Flugzeug ist das leider nicht immer der Fall.

Mit Flugreisen sparen Passagiere zwar meist enorm viel Zeit und Geld, aber leider sind sie nicht immer angenehm: Langes Sitzen sorgt schnell für Schmerzen in den Gliedern, es kommt Langeweile auf und die Klimaanlage sorgt für kalte Füße. Wenn dann auch noch die anderen Flugreisenden auf dumme Ideen kommen, ist das Fass bald am Überlaufen.

Diese Aktion im Flugzeug sorgt für Fassungslosigkeit

Wie oft es zu ekelhaften oder unsinnigen Aktionen an Bord einer Maschine kommt, mag man gar nicht glauben. Wer jedoch einen Blick auf den Instagram-Account "Passengershaming" wirft, wird ganz schnell fündig - und zwar zuhauf. Regelmäßig werden hier Bilder geteilt, die bei den Nutzern einfach nur Kopfschütteln oder Fremdscham auslösen. Der neuste Post steht dem in nichts nach, wenn es nach den Usern geht. Darauf zu sehen: Ein Mann, der seine Füße hochstreckt und an der Kopflehne des Vordermanns abstützt.

Füße oben im Flugzeug: User ekeln sich vor "Gollum"

"Ich verstehe nicht, warum ein Flugbegleiter so etwas zulässt...auch nur für eine Sekunde. Meine Augen sind stets auf die Kabine gerichtet. Wenn ich so etwas sehen würde, wären die Füße ganz schnell wieder unten", meint ein Nutzer fassungslos. Ein anderer Nutzer stimmt dem zu: "Wenn das mein Flug wäre, würde das nicht gut ausgehen."

Neben der Aktion selbst, die bei meisten Usern Ekel auslöst, rätseln viele auch über die Form der Füße: "Was in Gottes Namen stimmt mit diesen Zehen nicht?", heißt es da. Eine weitere Person drückt es noch drastischer aus: "Meine Güte, in welchem Nuklearreaktor hat seine Mutter ihn geboren? Mit den Zehen stimmt etwas nicht."

Es werden auch Vergleiche herangezogen: "Jemand soll Gollum sagen, dass er sich seine Schuhe wieder anziehen soll." Oder: "Das sind Höhlenmenschenfüße wie im Cartoon. Behaltet sie auf dem Boden und bedeckt."

