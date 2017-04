Auf nach Stockholm: Eine Reise in die Hauptstadt Schwedens

Urban und naturverbunden sind die Bewohner der schwedischen Hauptstadt: Stockholm überwältigt Reisende durch herzliche Zurückhaltung.

Freundlich ist die Stimmung bei der Ankunft in Stockholm. Offen, menschlich, mondän - auch diese Begriffe kommen einem in den Sinn. Die Mentalität der Stockholmer, das Flair und die Klarheit der Stadt ziehen Besucher ganz unmerklich in ihren Bann.

Royal Palace und Gamla Stan: Klare Linien und buntes Treiben

Der Globen, auch Ericsson Globe oder Globenarena, ist eine Veranstaltungshalle von Stockholm. Hier finden verschiedene Konzerte, Shows oder Eishockeyspiele statt. Er stellt als Teil des weltweit größten, maßstabsgetreuen Modells des Sonnensystems die Sonne dar. Außerdem können Touristen - nicht ganz günstig - einmal an der Außenseite in Plexiglaskugeln nach oben fahren. Der Aufenthalt in der Kugel dauert allerdings, einmal oben angekommen, keine fünf Minuten, in denen man Fotos machen kann, dann geht es wieder hinab. Der Ausblick ist bei gutem Wetter allerdings sehr eindrucksvoll.

Weiter geht es mit der U-Bahn in die Innenstadt, zum Hauptbahnhof. Die Stadtbesichtigung geht am Kungsträdgarden weiter, einem sehr schönen Platz mit Brunnen und Cafés. Von da kann man zum Royal Palace spazieren, vorbei am Riksdagshuset, dem Reichstagsgebäude Schwedens. Wenn Touristen dort genau um 12.15 Uhr ankommen, erleben sie die Ablösung der Palastwache. Dann marschieren die neuen Wachtruppen begleitet von Musikkorps in Uniformen einmal um den Palast.

Außerhalb der Stadt befindet sich Schloss Drottningholm: Einst ein königliches Lustschloss, wird es auch "schwedisches Versailles" genannt. Es liegt auf der Insel Lovön im Mälarsee bei Stockholm.

Stockholm bereisen geht ganz leicht - buchen Sie hier das passende Hotel. (Partner-Link)





Kulinarisches Stockholm

Stärkung verschafft eines der zahlreichen erstklassigen Restaurants, die sich neben historischen Cafés und gemütlichen Bars einreihen. Die Preise sind allerdings nicht zu unterschätzen: So zahlt man für eine Cola in bekannten Touristenvierteln schon mal acht Euro.

Gestärkt geht es weiter am Nationalmuseum vorbei Richtung Nordisk Museum, immer die Strandvägen entlang, eine schöne Straße direkt am Hafen. Direkt daneben beginnt der Stadtteil Gamla Stan, also die auf der Insel Stadsholmen gelegene Altstadt, die Begeisterung verspricht. Musiker, Straßenkünstler und Tänzer geben ihre Aufführungen in den kleinen Gassen zum besten.

Oder soll die Reise woandershin gehen? Finden Sie hier eine Übersicht über unser Städtereisen-ABC

Infos rund um Stockholm

Stockholm ist die Hauptstadt Schwedens.

Einwohnerzahl: 912.000

Flughafen: internationaler Flughafen Stockholm-Arlanda (ARN)

Kulinarische Genüsse auf schwedisch: Kartoffeln, Fleisch, Fisch (besonders Lachs und Hering), Rote Beete - und Hauptsache deftig.

Sightseeing-Highlights: Royal Palace, Schloss Drottningholm, Nordisk Museum, Gamla Stan, Kungsträdgarden, Riksdagshuset

Von Simona Asam