Non-Stop: Bald geht es mit dem Zug von London direkt nach Amsterdam

Von London mit dem Zug nach Amsterdam - in nur drei Stunden und 41 Minuten.

Ab dem 4. April 2018 können Reisende auf direktem Wege mit dem Zug von London nach Amsterdam fahren - in nur drei Stunden und 41 Minuten.

Der neue Eurostar-Service wird ab April in direkter Verbindung vom Londoner Bahnhof St. Pancras nach Amsterdam verkehren. In nur drei Stunden und 41 Minuten erreichen Reisende dann zweimal täglich die niederländische Hauptstadt.

Die Deutsche Bahn hatte bereits vor fünf Jahren eine Verbindung zwischen den Hauptstädten Großbritanniens und den Niederlanden angekündigt, dann die Pläne jedoch wieder über Bord geworfen.

Schnelle Verbindung vorerst nur in eine Richtung

Zunächst wird die schnelle Verbindung jedoch nur von London nach Amsterdam verfügbar sein. Passagiere, die von Amsterdam nach London reisen möchten, müssen in Brüssel umsteigen.

Doch auch die direkte Verbindung auf dem Rückweg ist in Planung. Aktuell stehen dem noch Passkontrollen im Weg. Eurostar gab aber auch bereits bekannt, dass die Fahrtzeit zwischen London und Brüssel bald um 17 Minuten auf eine Stunde und 48 Minuten verkürzt werde.

Lesen Sie hier: Finden Sie die Fehler auf diesen Souvenir-Fotos?

Neue Zugverbindung konkurriert preislich mit Flugverkehr

Es wird zunächst nur zwei Züge pro Tag aus Großbritannien geben, einen um 08:31 Uhr und einen um 17:31 Uhr starten. Im Vergleich führen etwa 70 Flugverbindungen täglich von London nach Amsterdam.

Obwohl der Eurostar also nicht mit der Flexibilität des Flugverkehrs konkurrieren kann, stellt sich das Zugunternehmen dennoch in direkten Wettbewerb mit den Fluggesellschaften - nämlich über den Preis. Die Fahrpreise beginnen bei 35 Pfund, also umgerechnet rund 40 Euro, für ein One-Way-Ticket. Zudem erwarten vor allem Geschäftsreisende Zugänge zu Steckdosen, kostenloses WLAN und genügend Platz und Ruhe im Zug.

"Historischer Meilenstein"

"Der Start der Verbindung London-Amsterdam markiert einen historischen Meilenstein im Ausbau des internationalen Hochgeschwindigkeitszugverkehrs und revolutioniert die Verbindung zwischen diesen wichtigen Zielen", so das Unternehmen gegenüber dem Portal BBC.

Rund vier Millionen Passagiere reisen jedes Jahr zwischen London und Amsterdam auf dem Luftweg. Der Markt habe daher die gleiche Größe wie bereits bei den Verbindungen zwischen London und Paris, die es seit dem Jahr 1994 gibt. Reisen zwischen London und Paris hätten sich seitdem mehr als verdoppelt.

Lesen Sie hier: Warum Paris für manche Reisende zum wahren Albtraum wird.

Auch interessant: Das sind die gastfreundlichsten Städte der Welt.

sca