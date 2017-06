"Nie wieder Airberlin": Bushido regt sich über Airline auf

Flugausfälle und Verspätungen für Airberlin-Passagiere am Pfingstwochenende: Auch Rapper Bushido war betroffen - der wollte das aber nicht auf sich sitzen lassen.

Viele Maschinen der Fluglinie Airberlin fielen am verlängerten Pfingstwochenende aus oder hatten Verspätung, da es derzeit an Maschinen sowie an Personal mangelt. Auch Rapper Bushido war davon betroffen. Dieser machte prompt seinem Frust in einem Video auf Facebook Luft.

"Die größte Blamage": Bushido lästert über Fluglinien

Allein am Pfingstmontag sollten sieben Flüge ausfallen, so ein Sprecher von Airberlin gegenüber dem News-Portal Huffingtonpost. Weitere 19 Flüge, meist Inlandsflüge, seien am Samstag und Sonntag gestrichen worden.

Auch den Rapper Bushido erwischten die Ausfälle der Fluglinie - was der 39-Jährige prompt zum Anlass nahm, um in einem Video auf Facebook richtig über die Airline herzuziehen. Nachdem es bei Airberlin auf einem Flug zurück nach Berlin zu Engpässen kam, wurde die Gruppe um Bushido in einen anderen Flieger umgebucht, einen der Fluglinie Alitalia. Auch für diese Airline hat der Rapper keine freundlichen Worte übrig.

So schreibt er über seinem Video in dem sozialen Netzwerk: "Airberlin ist die größte Blamage und ein f*** you an Alitalia!" In dem Video regt er sich darüber auf, bei Alitalia arbeite "das unhöflichste und unfreundlichste Personal", das er in seiner langjährigen Flugkarriere mitbekommen habe.

An Airberlin und Alitalia hat er eine deutliche Nachricht: "Airberlin, ab jetzt: Ihr seid für mich gestorben. Nie wieder Airberlin. Alitalia ist eh schon pleite, können sie auch ruhig pleite sein. Das wird auf jeden Fall noch ein Nachspiel haben."

