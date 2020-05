Öffnung von Hotels in Deutschland und Europa - Urlaub auf ostfriesischen Inseln möglich

Viele Hotels öffnen in Kürze wieder, doch in welchem Bundeland sind ab wann wieder Übernachtungen möglich? Und wie sieht es mit dem europäischen Ausland aus?

Hotels und auch Campingplätze* öffnen in Kürze wieder.

Wie jedoch der Hotelaufenthalt im Urlaub* aussehen wird, das variiert von Region zu Region.

In unserer Übersicht beantworten wir Ihnen die wichtigsten Fragen.

Update vom 12. Mai 2020: Tourismus auf den ostfriesischen Inseln läuft wieder an

Mit den Corona-Lockerungen in Niedersachsen läuft der Tourismus auf den ostfriesischen Inseln langsam wieder an. "Man merkt schon, dass ein kleiner Run da ist", sagte eine Sprecherin der AG Ems, die Fahrten nach Borkum anbietet. Auch nach Norderney wurden laut einem Reederei-Sprecher am ersten Tag, an dem wieder Übernachtungen in Ferienwohnungen, -häusern und Campingplätzen erlaubt waren, deutlich mehr Überfahrten registriert.

Unter welchen Voraussetzungen die Touristen kommen dürfen, ist indes unterschiedlich. Während im übrigen Niedersachsen seit Montag gilt, dass neue Gäste nur alle sieben Tage kommen dürfen, sieht die Landesverordnung für die Inseln ein Mindestaufenthalt von sieben Tagen vor. Gleichzeitig gesteht die Verordnung den Kommunen auch die Freiheit zu, selbst zu entscheiden, wer die Insel betreten darf.

Langeoogs Bürgermeisterin Heike Horn (parteilos) macht davon Gebrauch und setzt statt Mindestaufenthalt auf die auf dem Festland geltende Wiederbelegungsfrist: "Worum es geht ist ja, dass die Fluktuation eingeschränkt wird. Wenn jetzt jemand drei Tage auf der Insel verbleibt, muss danach die Ferienwohnung vier Tage leer bleiben." Norderney und Juist verkünden auf ihren Webseiten hingegen, die Unterkunftsmiete für mindestens eine Woche sei Voraussetzung für Touristen.

Die sieben Inseln gehen von einer guten Auslastung sowohl über Pfingsten wie auch im Sommer aus, wie die Touristikgesellschaft Ostfriesische Inseln mitteilte. Vereinzelt seien noch freie Unterkünfte vorhanden. Hotels sollen nach den Plänen der Landesregierung mit Einschränkungen ab 25. Mai wieder Urlaubsgäste begrüßen dürfen.

Urlaub möglich - Hotels noch nicht ausgebucht

Wenn Hotels coronabedingt nicht alle Urlauber aufnehmen können, sollten Frühbucher und Stammgäste laut dem Tourismusbeauftragten der Bundesregierung bevorzugt behandelt werden. "Vor Ort muss geschaut werden, welche Gäste wirklich längerfristig gebucht haben", sagte Thomas Bareiß im RTL/ntv-"Frühstart" am Montag. Bislang seien die Hotels aber nur zu 70 oder 80 Prozent ausgebucht.

Derzeit führe er Gespräche mit den Tourismusministern Italiens und Griechenlands, sagte Bareiß. Gemeinsam entwickele man Reise- und Sicherheitskonzepte. Er hoffe auf eine schrittweise Grenzöffnung, "so dass wir dann im Sommer Urlaub machen - nicht nur in Deutschland, sondern dass Urlaub auch in Europa möglich ist".

+ Coronavirus - Tourismusbetrieb wird hochgefahren. © picture alliance/Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Urlaub: Hotel-Buchung im europäischen Ausland (Stand 8.5.20)

Österreich: ab 29.05. für Österreicher, Anfang Juli geplant für sichere Herkunftsstaaten

Schweiz: Hotels sind geöffnet, Grenzen sind geöffnet

Niederlande: Hotels ab Juli zu erwarten

Polen: Hotels sind geöffnet, Grenzkontrollen noch bis 13.05.

Dänemark: Hotels ab Mitte Juni, Grenzen sollen ab 15.05. geöffnet werden

Tschechien: Grenzöffnung ab Juli geplant

Urlaub in Deutschland: Ab wann öffnen die Hotel in den Bundesländern? (Stand 8.5.20)

Baden-Württemberg: Hotels ab 30.05.2020

Bayern: Hotels ab 30.05.

Berlin: Hotels ab 25.05.

Brandenburg: Hotels ab 25.05.

Bremen: Hotels ab Ende Mai

Hamburg: Stufenplan, ab Juni

Hessen: Hotels ab 15.05.

Mecklenburg-Vorpommern: Hotels ab 25.05., Maximal 60% der Kapazität

Niedersachsen: Hotels ab 25.05., 7-Tage Wiederbelegungsfrist, Max. 50% der Kapazität

Nordrhein-Westfalen: Hotels ab 21.05.

Rheinland-Pfalz: Hotels ab 18.05.

Saarland: Ende Mai Sachsen: Hotels ab 15.05.

Sachsen-Anhalt: ab Juni

Schleswig-Holstein: Hotels ab 18.05.

Thüringen: Hotels ab 08.06.

Bitte beachten Sie das sich die Daten noch ändern können, sobald die finalen Beschlüsse auf Landesebene gefasst wurden. Aufgrund der unterschiedlichen Beschlusslage der einzelnen Bundesländer kann es in den gebuchten Hotels zu eingeschränkten Nutzungen im Restaurant- und Freizeitbereich (Pool, Sauna, Wellnessanwendungen etc.) kommen. Bitte informieren Sie sich vor Anreise beim jeweiligen Hotelpartner.

Werden die Hotels überfüllt sein?

Es ist derzeit nicht zu erwarten, da auf Landesebene Beschlüsse hinsichtlich einer maximalen Belegung von 50 bis 60 Prozent (Kapazitätsgrenze) gefasst werden.

Welche Hotels und Angebote können jetzt gebucht werden?

Das Portal Kurzurlaub.at hat eine "sorgenfrei buchen" Liste von Hotels zusammengestellt, die sich derzeit eignen. Dies liegt zum einen an den guten Verfügbarkeiten für den Sommer, günstigen Preisen, kostenfreien Stornierungsfristen und der Zahlung erst bei Abreise.

Welche Gäste werden unter Beachtung der Belegungsgrenze angenommen?

Zuerst eingehende Reservierungen werden priorisiert. Es kann daher passieren, dass Sie zwar online eine Buchungsbestätigung erhalten, aber im Nachgang eine Absage vom Hotel, da die Belegungsgrenzen überschritten sind. Daher empfiehlt es sich, frühzeitig zu reservieren.

Müssen Gäste einen Nasen-Mundschutz im Restaurant oder Frühstücksraum tragen?

Nein, nur das bedienende Personal wird mit einer Schutzmaske ausgestattet sein.

Wenn ich jetzt ein Hotel reserviere und später wird ein Reiseverbot ausgesprochen, kann ich dann kostenfrei stornieren?

Ja, auch hier gilt die Regel der letzten acht Wochen. Wenn Sie im Hotel nicht anreisen dürfen/können, dann müssen Sie auch keine Stornierungskosten tragen.

Haben Thermen geöffnet?

Aktuell ist dies von Region zu Region sehr unterschiedlich. In Österreich etwa hat die Vielzahl der Thermen geöffnet. Hier wird mit einer Personenbegrenzung gearbeitet. Informieren Sie sich am besten direkt in der jeweiligen Therme.

Was ist mit anderen Freizeitanbietern?

Viele Museen, Zoos, Parks, Strandkorb-, Fahrrad- und Bootsverleihstationen sind ab Mitte Mai wieder geöffnet. Informieren Sie sich am besten tagesaktuell.

sca

