Reisepass abgelaufen oder vergessen? So gehen Sie vor

Sie sind bereits am Flughafen, da fällt Ihnen auf: Sie haben den Reisepass vergessen. Doch keine Sorge: Sie müssen Ihren Urlaub nicht gleich abblasen.

Wer seinen Reisepass vergisst und ihn zwar dabei hat, er jedoch abgelaufen ist, dem geht nicht gleich der langersehnte Urlaub flöten. Mit diesen Tipps können Sie Ihren Urlaub dennoch antreten.

Hilfe am Flughafen

Wie Rechtsexperte Tobias Klingelhöfer auf dem News-Portal Focus.de erklärt, sollten Reisende nicht in Panik geraten, wenn ihr Reisepass abgelaufen ist oder vergessen wurde: "Soll die Reise in ein Land der EU gehen, wenden Sie sich an das Flughafenbüro der Bundespolizei", so Klingelhöfer.

Dort könne man kurzfristig einen Reiseausweis als Passersatz ausstellen. "Als Nachweis Ihrer Identität wird die Bundespolizei entweder ein abgelaufenes Reisedokument – egal, ob Personalausweis, Reisepass oder vorläufiger Reisepass – oder einen Führerschein mit Foto verlangen. Außerdem wird eine Gebühr von acht Euro für die Ausstellung fällig", so der Experte. Der Reiseausweis gelte dann für die Dauer der jeweiligen Reise, maximal aber einen Monat.

Wer kurz vor der Reise feststelle, dass der Reisepass abgelaufen sei, der könne sich auch an die Bundespolizei wenden. Dort lasse sich der Pass bestellen und dann am Flughafen abholen. Über die Website der Bundespolizei lassen sich die Ersatzpapiere beantragen.

Ausnahmefall

Mit diesen Ersatzpapieren können Sie grundsätzlich weltweit reisen. Eine Ausnahme gibt es aber: die USA. Laut Experten der Arag-Versicherung enthalte der vorläufige Pass nämlich keinen elektronischen Chip, der Foto und Fingerabdrücke speichert. Diese Daten seien aber Voraussetzung für eine visafreie Einreise.

Es wird daher empfohlen, mindestens einen Express-Reisepass bei USA-Reisen bei sich zu haben. Denn dieser ist mit dem Speicherchip ausgerüstet. Die Ausstellung eines solchen Passes dauert im Idealfall drei bis vier Werktage. Die Kosten liegen für Personen ab 25 Jahren bei 92 Euro.

