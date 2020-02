Schutz vor Coronavirus: Sollten Flug-Passagiere eine Mundschutzmaske tragen?

Das Coronavirus hält die Welt in Atem. Auch in der Reisebranche wird das Thema stark diskutiert. Wie Flug-Passagiere sich verhalten sollten, erfahren Sie hier.

In der heutigen, schnelllebigen Welt bereisen die Menschen jeden Flecken auf dem Erdball, was es viel schwieriger macht, einen Virus zu lokalisieren.

Diese Tatsache wurde kürzlich durch die Bemühungen um die Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus, welches in Wuhan, China, seinen Anfang nahm, bestätigt.

In der vergangenen Woche stellten chinesische Beamte die Reisen von und nach Wuhan sowie zwei benachbarten Städten ein und sagten die Feierlichkeiten zum Neujahrsfest ab, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern.

Schutz vor Coronavirus: Welche Vorsichtsmaßnahmen sind notwendig?

Coronaviren können schwere Infektionen wie Lungenentzündung oder akute Atemwegserkrankungen verursachen. Zu den Symptomen gehören Fieber, Husten und Atembeschwerden. In schwereren Fällen kann eine Infektion auch zu Nierenversagen oder zum Tod führen.

Im Hinblick auf Reisen gibt es derzeit große Unsicherheit, wie die Vorsorge aussehen sollte. Flughäfen weltweit führen bereits Kontrollen durch und testen Passagiere und Besatzungsmitglieder auf das Coronavirus. Doch wie können sich Passagiere selbst schützen?

Wie sich die Crew im Hinblick auf das Coronavirus verhalten sollten

Die Fluggesellschaft American Airlines erklärte am Freitag gegenüber dem Portal USA Today, dass Flugbegleitern das Tragen von Operationsmasken auf Flügen nach Hongkong, Peking oder Shanghai erlaubt sei. Die "Association of Professional Flight Attendants" hatte zuvor bessere Sicherheitsvorkehrungen für die Besatzung gefordert.

Sollte ein Fluggast Symptome zeigen, sollten Flugbegleiter dem Passagier eine Mundschutzmaske anbieten. Die Person sollte zudem mindestens zwei Meter von den anderen Fluggästen platziert werden und es sollte sich nur ein Crew-Mitglied um den Betroffenen kümmern, damit die Ansteckungsgefahr minimiert werde. Nach Ankunft sollte der Passagier dann für weitere Tests in ein Krankenhaus gebracht werden.

Wie sich Passagiere im Hinblick auf das Coronavirus verhalten sollten

Das Coronavirus lässt sich über Tröpfchen wie Husten und Niesen, aber auch durch direkten Kontakt übertragen. In Flugzeugen wird die Luft durch HEPA-Filter, also "High Efficiency Particulate Air"-Filter, gesäubert. Dabei werden die meisten "Tröpfchen" aufgefangen. Zudem ist die Luft in Flugzeugen extrem trocken, was dem Virus nicht zuträglich ist.

Generell gilt: Passagiere sollten sich häufig die Hände waschen, um so eine Übertragung der Virus zu vermeiden. Eine Gesichtsmaske wird nur für Menschen empfohlen, bei denen das Coronavirus vermutet wird. Mittlerweile herrscht auch Sorge, ob die Olympiade 2020 in Tokio stattfinden kann.

sca