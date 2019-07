Schwimmen in Fäkalbakterien: In diesen sechs Badeseen sollten Sie nicht plantschen

Keime

+ © picture alliance/dpa/Roland Weihrauch Stand-Up-Paddling, schwimmen oder einfach nur ein bisschen die Füße ins Wasser stellen - an manchen Seen nicht die beste Idee. © picture alliance/dpa/Roland Weihrauch

Die Seen in Deutschland sind vor allem in den Sommermonaten heiß begehrt. Das kühle Nass sorgt für Abkühlung - in manchen Seen allerdings auch für Infektionsgefahr.