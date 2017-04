Top 5: Das sind die besten Kinder- und Familienhotels von 2016

Bestes Familienhotel in Deutschland: das Hotel Bell Rock im Europa-Park in Rust.

Urlaub aufm Bauernhof, Pauschalreise oder Abenteuerurlaub: Wer Kinder hat, sucht familienfreundliche Unterkünfte in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

2016 zeichnete das Reiseportal Tripadvisor die Hotels weltweit mit der besten Kundenbewertung aus. Die Bereiche Service, Qualität und Kundenzufriedenheit bilden dabei die Grundlage für die "Traveller's Choice Awards". Damit wurden die besten Familien- und Kinderhotels im deutschsprachigen Raum ausgezeichnet.

Reisen mit Kindern: Was liegt bei Familien im Trend?

Die Entfernung des Reiseziels spielt beim Familienurlaub eine wichtige Rolle. Bei Hotels im deutschsprachigen Raum haben Familien den Vorteil, dass sie meistens nicht mit dem Flugzeug anreisen müssen, was vor allem mit kleineren Kindern stressig sein kann.

All-Inclusive-Pakete bieten viele Vorteile für den Familienurlaub: So können Pauschalreisen mit Kindern durchaus profitabel für Familien sein.

Zuletzt liegen auch Abenteuerurlaube für die Familie voll im Trend. Neben Urlaub auf dem Bauernhof sind auch Reisen in Freizeitsparks durchaus interessant. Immerhin gibt es dort die bestbewerteten Familienhotels Deutschlands.

Allein Unterkünfte im Europa-Park in Rust belegen die Plätze 1, 2 und 4, dazwischen schiebt sich noch das Legoland in Günzburg.

Wen es mit den Kindern lieber in die idyllischen Unterkünfte in die Berge zieht, ist in Österreich und der Schweiz aufgehoben. Die fünf besten Hotels liegen allesamt in Tirol oder dem Salzburger Land und somit nicht weit von der bayerischen Grenze entfernt.

Ein wenig exklusiver ist es in den Schweizer Alpen. Tolle Unterkünfte für Sommer und Winter findet man hier, jedoch kosten diese auch entsprechend.

Das sind die besten Familienhotels in Deutschland, Österreich und der Schweiz:

Deutschland

1. Hotel Bell Rock, Europa-Park, Rust

2. Hotel Colosseo, Europa-Park, Rust

3. LEGOLAND Feriendorf, Günzburg

4. Hotel El Andaluz, Europa-Park, Rust

5. Novotel Berlin Mitte

Österreich:

1. Kinderhotel Buchau, Maurach, Tirol

2. Hotel Riederalm, Leogang, Salzburger Land

3. Hagleitner Kinderhotel, Zell, Salzburger Land

4. Habachklause, Bramberg, Salzburger Land

5. KinderHotel Post, Unken, Salzburger Land

Schweiz:

1. Märchenhotel Bellevue, Braunwald

2. Hotel Valbella Inn, Valbella

3. Apparthotel Casa Vanessa, Zermatt

4. Handeck Naturresort, Guttannen

5. Berghaus Bort, Grindelwald

Eine Übersicht über besten Hotels für Familien sehen Sie in der Fotostrecke: