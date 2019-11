Das sind die gefährlichsten Länder der Welt - nur wenige weltweit sicher

Die gefährlichsten Länder der Welt 2020 werden erneut in einer Karte dargestellt. Dabei fällt auf, dass immer weniger Länder als sehr sicher eingestuft werden.

Die von den Risikoexperten "International SOS" erstellte Karte, die Travel Risk Map, erscheint in jedem Jahr neu und ordnet die Sicherheit der Länder weltweit ein.

Travel Risk Map 2020: Deutschland erhält nur zweitbestes Ergebnis in puncto Sicherheit

Deutschland erreichte in der Bewertung der Travel Risk Map bei den medizinischen Risiken "niedrig", also dem bestmöglichen Wert. Auch bei der Verkehrssicherheit wurde diese Bewertung vergeben. Dafür wurde es in der Kategorie der Reise-Sicherheit mit "niedrig" und nicht mit dem bestmöglichen Ergebnis "unbedenklich" eingestuft.

Die Kategorie der Reise-Sicherheit wird an folgenden Maßstäben gemessen:

Politische Gewalt, darunter Terrorismus, Aufstand, politisch motivierte Unruhen und Krieg

Soziale Unruhen

Gewalt- und Kleinkriminalität

Die Risikobewertung in Sachen Medizin wird anhand einer Reihe von Gesundheitsrisiken bestimmt, wie etwa:

Infektionskrankheiten

Umweltfaktoren

Daten zur medizinischen Evakuierung

Straßentraumadaten

Standard der medizinischen Notfalldienste

Ambulante und stationäre medizinische Versorgung

Zugang zu hochwertigen Arzneimitteln

Kulturelle, sprachliche oder administrative Barrieren

Die Verkehrssicherheit wird hierbei an folgenden Faktoren gemessen:

Robustheit der Verkehrsinfrastruktur

Stand der Arbeitsbeziehungen

Wirksamkeit der Sicherheits- und Rettungsdienste

Anfälligkeit für Naturkatastrophen

Länder mit dem höchsten Sicherheitsrisiko

Libyen

Somalia

Südsudan

Zentralafrikanische Republik

Mali

Syrien

Irak

Jemen

Afghanistan

Länder mit dem geringsten Sicherheitsrisiko

Island

Norwegen

Finnland

Dänemark

Schweiz

Luxemburg

Slowenien

Andorra

Svalbard

Grönland

