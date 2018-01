Spukt es in diesem einstigen Nobel-Hotel im Schwarzwald wirklich?

Das Hotel Waldlust war einst ein Nobel-Hotel. Heute steht das früher so elegante Haus leer und ist verfallen - und angeblich soll es darin sogar spuken.

Das Hotel Waldlust im Schwarzwald galt vor vielen Jahren noch als elegantes und beliebtes Hotel. Nur die reichsten und vornehmsten Leute gingen hier ein und aus. Heute sollen Geister in dem mittlerweile verfallenen Haus ihr Unwesen treiben. Doch was ist dran an der Gruselgeschichte?

Luxus für Adelige und Filmstars

1902 feierte es Eröffnung, damals beschränkte sich das Klientel auf Adelige, auf Barone und Könige. Später dann, in den 1930er Jahren, wurde das Hotel Waldlust zur Anlaufstelle Nummer eins für Prominente aus den Bereichen Film und Fernsehen. Die High Society verkehrte in den edlen Räumlichkeiten des Hotels und genoss seinen Luxus.

Heute erinnert nur noch die Einrichtung an die einst so prunkvollen Tage des Hotels. Die Schönheit des Hauses ist Vergangenheit und lässt sich dieser Tage lediglich erahnen:

Der Untergang des Hotel Waldlust

Im zweiten Weltkrieg kam dann der Wandel: Während des Krieges diente das Hotel als Lazarett, die luxuriösen Zeiten waren vorüber. Viele Soldaten sollen zu dieser Zeit in dem Haus gestorben sein.

Von da an spannen sich Gerüchte über Geister um das Haus: Bereits im Jahr 1949, wie es von verschiedenen Seiten heißt, habe die damalige Besitzerin davon berichtet, Geister gesichtet zu haben. Bestätigt werden konnte dies aber nie.

Treiben in dem Hotel Geister ihr Unwesen?

Weiter ging es in den 1960er Jahren: Angestellte berichteten von erneuten Sichtungen von Geistern in den Räumlichkeiten des Hotels. Man sprach von einem Fluch, der auf dem Haus laste, und von Geistern verlorener Seelen, die das Hotel nicht verlassen könnten.

So wechselte das Hotel über die Jahre viele Male seinen Besitzer, stand viele Jahre leer, bis es 2005 endgültig seine Pforten schloss. In diesem Jahr gingen Forscher aus Freiburg dem Geister-Phänomen auf die Spur, wie das Portal Travelbook berichtet.

Dem Spuk auf der Spur

Wissenschaftler des "Instituts für Grenzgebiete der Psychologie und Psychohygiene" aus Freiburg untersuchten das Hotel drei Monate lang auf Geisteraktivitäten. Interviewt wurden dabei viele Angestellte und Gäste des Hotel Waldlust.

Sie berichteten von verschiedensten geisterhaften Situationen, die sie sich nicht logisch erklären konnten: Kälte, die plötzlich den Raum durchzog, unerklärliche Schatten, schreiende Babys, obwohl keine im Hotel waren. Der Aufzug soll ohne Zutun hoch und runter gefahren sein, ebenso wollen die Befragten Schritte vernommen haben an Orten des Hauses, wo keine Menschenseele war. Ein Großteil der Phänomene - wie der Fahrstuhl oder Lichter, die von alleine an und aus gingen - könne jedoch in Zusammenhang mit der Hauselektrik gebracht werden, so die Forscher.

Jedoch nicht alle: Wie eine ehemalige Geschäftsführerin des Hotels den Forschern berichtete, habe sich zu ihrer Zeit etwas Unerklärliches zugetragen: "Wir hatten mal Gäste – da war die Frau ziemlich erschrocken. Sie hat gebadet und dachte, ihr Freund würde ins Badezimmer kommen und sie von hinten anfassen. Und sie drehte sich um, und dann war niemand da, ihr Freund lag auf dem Bett." Daraufhin sei das Paar sofort abgereist.

Hotel Waldlust Anlaufstelle für Grusel-Fans

Nach all diesen Berichten ist es wohl nicht verwunderlich, dass es immer mehr Grusel-Fans und Horror-Liebhaber in das Haus im Schwarzwald zieht. Sogar Filme wurden in den unheimlichen Gemäuern schon gedreht. Der Horrorfilm "Bela Kiss" etwa hatte in dem Hotel im Jahr 2013 seinen Schauplatz - und auch der Crew sollen merkwürdige Dinge während der Dreharbeiten widerfahren sein.

Ob es für alles eine logische Erklärung gibt? Das werden Sie wohl erst wissen, wenn Sie das Hotel einmal selbst besucht haben...

