Stewardess wird gekündigt - weil sie Essen von Passagieren nascht

Eine Stewardess der Fluglinie Urumqi Air wurde suspendiert, nachdem sie beim Kosten des Passagieressens gefilmt wurde. Der Vorfall löst nun große Diskussionen aus.

Nachdem eine Stewardess der Fluglinie Urumiq Air beim Essen der Passagiermahlzeiten erwischt wurde, wurde sie von ihrem Arbeitgeber mit sofortiger Wirkung gekündigt.

Stewardess probiert Passagieressen - ein Detail sorgt für Diskussionen

Ein Kollege filmte sie dabei, als sie von den Speisen naschte und postete den Clip zur Unterhaltung in den sozialen Medien. Im Video ist zu sehen, wie sie mit einem Löffel aus einer geöffneten Packung isst. Angeblich entstand es 45 Minuten, bevor der Flug in Yinchuan in China landete.

Das Pikante daran: Bei den Mahlzeiten handelt es sich um übriggebliebenes Essen. Laut der Fluggesellschaft verstieß die Stewardess jedoch gegen die Unternehmensrichtlinien und Hygienestandards. Die Speisen hätten nach Vorschrift entsorgt werden müssen. Außerdem würde auf die suspendierte Frau noch ein Verfahren zukommen. Der Vorfall wird in China nun heiß in den Medien diskutiert.

Von Franziska Kaindl