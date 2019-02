Strandfoto endet anders als geplant: Frau schreit plötzlich panisch - aus triftigem Grund

Türkisblaues Meer, weißer Sandstrand, eine Frau im weißen Bikini: Die perfekte Kulisse. Doch während alles auf einer Kamera festgehalten wird, gerät besagte Frau in Panik.

Fitness-Model Michelle Lewin war für ein Fotoshooting auf die Bahamas gereist. In der traumhaften Landschaft von Pig Beach sollte Lewin für die Kamera posen. Doch es kam alles ganz anders.

Model will mit Schweinen am Strand posieren - dann läuft sie schreiend davon

Die unbewohnte Insel mit ihrem traumhaften türkisblauen Wasser und den weißen Sandstränden schien die perfekte Kulisse zu bieten. Und dann auch noch umgeben von niedlichen Schweinchen! Besser geht's nicht, dachte sich wohl auch das Model.

Dann aber entpuppten sich die ach so netten Ferkel als gar nicht mal so niedlich: Während Lewin im weißen Bikini am Strand ihre Posen für die Kamera machte, wurde es einer Sau wohl zu blöd. Kurzerhand trabte sie zu dem Model und biss ihr beherzt in den Allerwertesten. Das Ganze wurde auf Video festgehalten und von dem Model auf Instagram gepostet:

Video: Liebesbisse? Schwein knabbert an Model-Po

Panisch sucht das Model das Weite, man sieht die Angst, die die junge Frau plötzlich vor den Schweinen hat. Vielleicht auch nicht ganz unberechtigt: In den Aufnahmen ist zu sehen, wie sich ein roter Abdruck an ihrem Hinterteil abzeichnet, der recht schmerzhaft wirkt.

Der Schock war aber wohl nicht groß genug, um das Video nicht mit ihren 13,4 Millionen Followern zu teilen. Und die reagieren dann alle doch recht amüsiert. Zwischen tausenden von Lach-Smileys gibt es Kommentare wie: "Kann man das Schwein verurteilen - es sieht schließlich aus wie ein Snack!"

Ein anderer schreibt: "Das Schwein weiß, was zu tun ist." Und wieder ein anderer kommentiert sogar gehässig: "Das Schwein hätte dir weit mehr antun sollen, Liebes."

