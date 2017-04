Studie: Darum macht Reisen uns schön - und sexy

Eine Studie eines Reiseanbieters hat herausgefunden: Reisen entspannt nicht nur - Urlauber fühlen sich nach der Reise auch selbstbewusster, jünger und attraktiver.

Urlaub steht für Entspannung und Erholung. Doch Reisen steigert auch die Empfindung für die eigene Attraktivität und das Selbstbewusstsein.

Das fand nun eine Auswertung des Reiseanbieters Expedia heraus, bei der 31 Millionen Reisende befragt wurden, die im vergangenen Jahr Urlaub gemacht haben.

Sexy und schlank nach dem Urlaub

Laut der Studie hat das Reisen großen Einfluss darauf, wie wir uns fühlen: 46 Prozent der Befragten gaben an, sie fühlten sich entspannter, 42 Prozent, sie seien glücklicher, und 35 Prozent, sie fühlten sich weniger gestresst.

Sechs Prozent sprachen sogar davon, sich nach dem Urlaub schlanker zu fühlen. Ebenso viele berichteten davon, dass ihr Sexleben durch den Urlaub angekurbelt wurde.

Urlaub hebt die Motivation - und macht schön

Laut der Psychologin Dr. Linda Papadopoulos, die an der Studie beteiligt war, resultieren die positiven Auswirkungen eines Urlaub aus verschiedenen Faktoren: "Eines der besten Dinge an der Urlaubszeit ist, dass wir aus unserer Routine herauskommen."

Im Urlaub fühle man sich frei, genau das zu tun, was einem Spaß mache und wozu einem der Sinn stehe, so die Psychologin. "Dies kann dazu beitragen, das Stresshormon Cortisol zu senken, was wiederum positive Auswirkungen auf Organe und Haut hat."

Wenn der Alltagsstress abnehme, steige die Stimmung - was uns wiederum viele, oft unerwartete, positive Vorteile verschaffe: Unsere Motivation und Produktivität steigen und unsere allgemeine Wahrnehmung ändert sich.

Von Simona Asam