"The Beach" auf Ko Phi Phi könnte gesperrt werden

Die Touristenmassen in der Maya Bay auf den thailändischen Phi-Phi-Inseln setzt den Korallen zu - nun droht die Schließung des Strandes, der durch den Hollywood-Film "The Beach" berühmt geworden ist.

Seit Jahren beliebt bei Reisenden ist der berühmte Strand Maya Bay. Doch das hohe Touristen-Aufkommen sorgt für eine erhebliche Belastung des Korallenriffs.

Bangkok - Thailand erwägt eine Schließung der berühmten Maya Bay auf der Inselgruppe Phi Phi in der zweiten Jahreshälfte. Dort wurde der Hollywood-Film "The Beach" mit Leonardo diCaprio gedreht, der im Jahr 2000 in die Kinos kam.

Der Grund für die mögliche Sperrung ist laut Nationalparkbehörden die sich abzeichnende Korallenbleiche, ausgelöst durch die Treibanker der zahlreichen Boote. Für eine Erholung der Unterwasserwelt könnte der Strand daher für drei bis vier Monate gesperrt werden, hieß es. Mehrere Forscher hatten sich in der Vergangenheit für eine temporäre Schließung ausgesprochen.

Im vergangenen Jahr kamen mehr als eine Million Besucher auf die Phi-Phi-Inseln in der Andamanensee. In der Hochsaison tummeln sich dort 5000 Touristen täglich, so die Behörde. Die Maya Bay liegt auf der kleineren Insel Phi Phi Leh.

dpa/tmn