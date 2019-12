Urlaub auf dem Reiterhof: Das sind die außergewöhnlichsten Reitausflüge der Welt

Urlaub auf dem Reiterhof: Die Welt zu Pferd zu betrachten, ist auf diesen besonderen Reitausflügen weltweit mehr als nur etwas für Pferdeliebhaber.

Urlaub auf dem Reiterhof mal anders: Auf diesen besonderen Anwesen, die auf der ganzen Welt verstreut sind, dreht es sich nicht nur um Pferde, sondern darum, neue Kulturen zu entdecken.

Dabei müssen Sie nicht einmal ein erfahrener Reiter sein: Diese zauberhaften Orte werden Sie verzaubern.

Ob Botswana, Kalifornien oder Mexiko: Reiterhöfe gibt es auf der ganzen Welt - einige der außergewöhnlichsten davon finden Sie hier.

Reitsafari im Okavangodelta in Botswana

Botswana verfügt über einige der traumhaftesten Wild- und Naturschutzparks des afrikanischen Kontinents. Diese lassen sich auf einer Reitsafari ganz wunderbar erkunden, etwa im idyllischen Macatoo Camp. Ausritte ins Delta ermöglichen es, zahlreiche Pflanzen- und Tierarten zu entdecken, in den Bergen von Angola entspringt der Okavango Fluss, fließt in Richtung Kalahari und bildet eine traumhafte Kulisse für Ausflüge zu Pferd.

Cowboys & Pferdereiten: Alisal Guest Ranch & Resort in Kalifornien

Alisal Guest Ranch & Resort liegt, umringt von Weinbergen, im charmanten Solvang in Kalifornien. Jeder, der schon einmal Westernflair schnuppern wollte, wird hier voll auf seine Kosten kommen: Rinderfarm, Cowboys und Country Club bieten genug Abwechslung. Aktivitäten kann hier ebenfalls zahlreichen nachgegangen werden wie etwa Golf, Angeln, Bogenschießen, Wandern oder Tennis. Die wichtigste von allen aber ist natürlich das Pferdereiten: Hier bekommen Besucher Unterricht, erfahren etwas über Viehzucht und können bei Reitausflügen im Sonnenuntergang die Seele baumeln lassen.

Reiterhof mal anders: Cuixmala Pacific Coast Retreat in Mexiko

Das Cuixmalas Pacific Coast Retreat in Jalisco, Mexiko, können Reisende an Stränden durch tropische Dschungel und Naturschutzgebiete reiten. Bio-Produkte wie etwa duftende Seifen, schmackhafter Honig, frische Mango und würziger Käse werden auf dem Bauernhof vor Ort produziert und angebaut und runden die Natürlichkeit des Aufenthalts ab. Ein Bambus-Yogazentrum bietet direkten Blick auf das Meer.

Pferde-Liebhaber zieht es nach Castle Leslie in Irland

Im Schloss "Castle Leslie" in Irland, anderthalb Stunden nördlich von Dublin, ist das Paradies für Reiter. Ob durch bewaldete Wege oder entlang von glitzernden Seen - tiefgehende Erholung ist hier garantiert. Doch auch Hochzeiten werden in dem Schloss gefeiert: Paul McCartney und Heather Mills heirateten 2002 in der St. Salvator's Church.

sca