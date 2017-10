Warum Sie diese Kleidungsstücke am Flughafen nicht tragen sollten

Kleiden Sie sich clever und vermeiden Sie so langwierige Sicherheitskontrollen am Flughafen.

Auf Reisen in den Urlaub soll es bequem sein, damit der lange Flug möglichst gut überstanden wird. Doch auf diese Kleidungsstücke sollten Sie lieber verzichten.

Erinnern Sie sich noch, was Sie bei der letzten Flugreisen in den Urlaub an hatten? Wenn Sie am Sicherheitscheck länger als sonst kontrolliert wurden, war es mit hoher Wahrscheinlichkeit eines der folgenden Kleidungsstücke und Accessoires.

Denn bei einigen Kleidungsstücken ist die Gefahr, am Sicherheitscheck umfangreich gefilzt zu werden besonders hoch, wie das Newsportal Focus.de berichtet.

Bequeme Kleidung ist für viele Flugreisende sehr wichtig. Wer aber beim Fliegen gerne weite Kleider trägt, der sollte sein Outfit noch einmal ändern. Denn bei einigen Kleidungsstücken ist eine längere Kontrolle gewiss.

Weite Röcke

Weite Röcke werden Ihnen ziemlich sicher eine verstärkte Kontrolle einbringen: Da durch den weiten Stoff nicht von außen überprüfbar ist, ob sich etwas unter dem Rock befindet, werden Frauen hier eher kontrolliert, als es mit einer enger anliegenden Hose der Fall ist.

Cargohosen

Das Gleiche gilt für Cargohosen: Die weiten Hosen mit den vielen Taschen sind beim Sicherheitspersonal am Flughafen denkbar unbeliebt. Denn es ist nur schwer einschätzbar, was sich in den Taschen befindet - was eine Kontrolle sehr zeitaufwendig macht. Tun Sie sich und Ihren Mitreisenden also den Gefallen und verzichten Sie auf Cargohosen.

Schmuck, Uhren und Haarklammern

Wer viel Schmuck, Uhren oder Haarklammern am Flughafen trägt, der kann sich auf verstärkte Sicherheitskontrollen gefasst machen. Denn diese Accessoires führen meist dazu, dass der Metalldetektor ertönt - was unmittelbar zu einer weiteren Kontrolle durch die Sicherheitsbeamten führen wird.

sca