Wer an diesem beliebten Reiseziel nach dem Toilettengang nicht spült, muss viel Geld zahlen 

Auf Reisen gibt es Regeln, die sich von unseren unterscheiden. So etwa Strafen, die Sie erwarten, wenn Sie in diesem Stadtstaat nach dem Klogang nicht spülen.

Reisen kann aufregend sein, bereichernd oder einfach nur erholsam. Es gibt jedoch auch Regeln und Gesetze, an die man sich an fremden Orten halten sollte - sonst kann es ganz schön teuer werden.

Teure Erleichterung: In Singapur kostet Sie das Nicht-Spülen richtig viel Geld

"Oben ohne" in Brasilien unterwegs sein kann Frauen teuer zu stehen kommen. Und wer in den Türkei das falsche Mitbringsel einpackt, der kann sogar für zehn Jahre ins Gefängnis wandern, nämlich, wenn es um die Ausfuhr oder den Erwerb von Kultur- und Naturgütern geht.

Im Ranking der "Top 100 City Destinations 2018" landete der Stadtstaat Singapur mit 17,6 Millionen Besuchern auf Platz 4 der beliebtesten Reiseziele der Welt. Doch auch in Singapur sollten Touristen bedacht reisen. Hier heißt es nämlich: Wer nach dem Toilettengang nicht spült, den erwartet eine Strafe von 150 Singapur-Dollar, also umgerechnet rund 100 Euro. Und ob Sie es glauben oder nicht: Diese Strafe fällt sogar verhältnismäßig gering aus im Vergleich zu anderen Vergehen. Zudem ist die Chance, erwischt zu werden, eher klein.

Strafen bei jeder Form von Körperflüssigkeiten, die nicht dort sind, wo sie hingehören

Und nicht nur den, der seine Hinterlassenschaft nicht im Klo runter spült, erwarten Geldstrafen. In Singapur wird jede Art von Körperflüssigkeit "in freier Wildbahn" geahndet. So kostet es zum Beispiel 200 Singapur-Dollar, also 130 Euro, wenn Sie dabei erwischt werden, wie Sie auf die Straße spucken. Auch Wildpinkler sind in Singapur, wie auch im Rest der Welt, nicht gern gesehen.

