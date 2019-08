Blau-Grau oder Grün? Bei dieser Tür scheiden sich die Geister

Bei Farben ist man sich OFT uneinig: Was für die einen Grau ist, ist für die anderen Grün - eine ähnliche Frage beschäftigt nun Nutzer auf Instagram.

Handelt es sich hier um eine optische Täuschung oder wurde einfach nur die Farbe falsch benannt? Für einige Instagram-Nutzer ist es eher letzteres: Sie sind sich sicher, dass es sich nicht um die vom Hersteller benannte Farbe handeln kann.

Farb-Rätsel: Ist diese Tür Blau-Grau oder Grün?

Grund zur Diskussion bot das Foto einer bestrichenen Tür, die der Farb-Hersteller Farrow & Ball auf Instagram teilte. Das Unternehmen selbst beschreibt die Farbe als Blau-Grau: "Dieser entspannte Farbton hat eine fast magische Qualität beim Wechsel zwischen Blau und Grau, je nach Lichteinfall und Tageszeit", heißt es dort im allerfeinsten Werbesprech.

Sie wollen neue Farbe in Ihrem Leben? Dann werfen Sie doch einmal einen Blick auf die zahlreichen Angebote im Segmüller-Onlineshop. (Werblicher Link)

Doch ein paar Nutzer wurden dann doch stutzig bei der Beschreibung des Herstellers: "Das ist grün", meint einer kurz und bündig. Andere User kommen nicht umhin, ihm zuzustimmen: "Ich sehe hier eine salbeigrüne Farbe!" Es folgen weitere Kommentare von verwunderten Instagrammern, die eher ein Grün sehen als ein Blau-Grau.

Auch interessant: Wohnzimmer einrichten: Dieser Ort sollte für Ihr Sofa tabu sein.

Foto von Tür sorgt für Grübeleien: Welche Farbe hat sie nun?

Doch der Hersteller gibt auf der Website etwas Aufschluss darüber. Dort heißt es nämlich: "Das filigrane Zusammenspiel aus blauen, grünen und schwarzen Pigmenten in Blue Gray kreiert das wohl entspannteste Raumgefühl, das man sich vorstellen kann und wirkt als wäre es schon immer dort gewesen." Demnach befinden sich also tatsächlich grüne Pigmente in der Farbe.

So oder so wird es den Usern letztendlich egal sein, wie die Farbe benannt ist - das Augenmerk von einigen liegt sowieso auf dem süßen Beiwerk zur Tür: einem Mini-Bernedoodle namens Tusker. "Oh, euer wunderschöner Hund sticht definitiv heraus, passt aber perfekt zur netten Farbe an der Tür", meint ein Nutzer.

Lesen Sie auch: Mann gießt monatelang Pflanze der Freundin - erst dann erkennt er den Fehler.