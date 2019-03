Alltagsfrage: Darf ich den Kinderwagen im Treppenhaus abstellen?

Oft findet sich für den Kinderwagen kein besserer Platz zum Abstellen als das Treppenhaus. Doch nicht jeder ist erfreut darüber - ist es überhaupt erlaubt?

Wenn sich vor der Haustür eines Nachbarn Schuhe, Getränkekasten oder Pakete türmen, platzt anderen Mietern schon mal der Kragen. Auch bei Kinderwagen hat nicht jeder Verständnis - sie sind oft sperrig und brauchen viel Platz im Treppenhaus. Leider bleibt Eltern aber kaum eine Wahl: Die Wohnung ist oft zu klein und das ständige Hoch- und Runterschleppen des Kinderwagens zu umständlich. Darf es Eltern also verboten sein, ihn im Treppenhaus abzustellen?

Kinderwagen im Treppenhaus: Ist es erlaubt?

Der Hausflur und das Treppenhaus gehören im Allgemeinen zur vermieteten Gemeinschaftsfläche und sie dürfen deshalb von allen Mietern genutzt werden. Daher gehört auch das Abstellen von Gegenständen wie Kinderwagen noch zum vertragsmäßigen Gebrauch. Im Mietrecht gibt es zudem keine Anmerkungen, die dieses Thema direkt behandeln. Jedoch kann es in der Hausordnung diesbezüglich ein Verbot oder eine Einschränkung geben.

Darf die Hausordnung das Abstellen des Kinderwagens im Treppenhaus verbieten?

Was das Abstellen von Kinderwagen angeht, muss diese jedoch nicht zwangsläufig beachtet werden. Selbst wenn es per Hausordnung verboten ist, können Eltern diese Vorgabe ignorieren, wenn es keine andere zumutbare Abstellmöglichkeit gibt. So entschied das Oberlandesgericht Hamm (Az. 15 W 444/00). Auch der Bundesgerichtshof fällte 2006 ein kinderfreundliches Urteil. Darin heißt es: Solange der Kinderwagen nicht den Fluchtweg versperrt, dürfe er auch im Treppenhaus abgestellt werden.

Wer seinen Kinderwagen jedoch im Treppenhaus stehen lässt, sollte darauf achten, dass dieser immer noch beweglich ist - so können Nachbarn ihn im Notfall immer noch aus dem Weg räumen, wenn sie zum Beispiel selbst große Gegenstände durchs Haus schleppen müssen.

fk